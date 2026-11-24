SDM और इंजीनियर पति के 7 ठिकानों पर रेड, 84 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा, नोट गिनने की मशीन मंगवाई
Gopalganj SDM Vigilance Raid: एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह और इंजीनियर पति के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी हुई. रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडे, राजेश कुमार
Published : November 24, 2026 at 3:31 PM IST
पटना/गोपालगंज: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने गोपालगंज सदर की एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में इंजीनियर उनके पति रितेश कुमार के घर पर बड़ी छापेमारी की है.
इस कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है. दोनों पति-पत्नी ने अपने सेवा काल में अपनी वैध आय से करीब 84 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है. इसी संबंध में विशेष निगरानी इकाई ने दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का कांड दर्ज किया है.
7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी
विशेष न्यायाधीश निगरानी, पटना द्वारा निर्गत सर्च वारंट के तामिला के लिए विजिलेंस की अलग-अलग टीमें सुबह से ही कार्रवाई में जुटी हैं. दोनों पति-पत्नी के गोपालगंज और राजधानी पटना स्थित कुल सात स्थानों पर एक साथ छापामारी की जा रही है. गोपालगंज में 9 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे स्पेशल विजिलेंस के सीनियर डीएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस कार्रवाई की जानकारी दी.
"न्यायालय के आदेश पर छापेमारी की गयी है. विशेष निगरानी इकाई ने इंजीनियर रितेश कुमार और उनकी पत्नी गोपालगंज एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का कांड दर्ज किया है." -संजय कुमार, सीनियर डीएसपी, निगरानी
गोपालगंज आवास से मिले अहम दस्तावेज
गोपालगंज में एसडीएम के सरकारी आवास और सरकारी कार्यालय दोनों जगहों पर विधिवत तलाशी ली गई, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया. सुबह से ही आवास के मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती कर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया. सीनियर डीएसपी संजय कुमार वर्मा ने अपडेट देते हुए कहा, "गोपालगंज से कांड से संबंधित कुछ आवश्यक दस्तावेज बरामद किए गए हैं."
पटना में मंगाई गई नोट गिनने की मशीन
दूसरी ओर, राजधानी पटना से सटे दानापुर के गोला रोड स्थित चंद्रशेखर रोड नंबर-1 में बने चार मंजिला आलीशान भवन में भी सुबह 9 बजे से विजिलेंस टीम की छापेमारी जारी है. अब तक के अपडेट के अनुसार, यहां जांच के दौरान टीम की ओर से एक रुपये गिनने की मशीन भी मंगाई गई है. विजिलेंस टीम यहां परिवार से जुड़ी संपत्तियों और वित्तीय रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल कर रही है.
बैंक खातों और जमीन के कागजातों की जांच
छापेमारी के दौरान टीम के अधिकारी आवास के विभिन्न कमरों, अलमारियों और कार्यालय से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों को बारीकी से खंगाल रहे हैं. इसके साथ ही डिजिटल उपकरणों, बैंक खातों के विवरण, वित्तीय लेन-देन तथा जमीन-जायदाद से संबंधित कागजातों की भी गहनता से जांच की जा रही है.
जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा पूरा ब्योरा
जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस मामले पर आधिकारिक रूप से कुछ भी बोलने से बच रहे हैं. जांच दल कई घंटे तक ठिकानों पर रुककर एक-एक बिंदु की पड़ताल कर रहा है. छापामारी समाप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि सभी सात ठिकानों से जांच टीम के हाथ कौन-कौन से अहम सबूत या संपत्तियां लगी हैं और इस मामले में आगे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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