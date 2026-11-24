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SDM और इंजीनियर पति के 7 ठिकानों पर रेड, 84 प्रतिशत अधिक संपत्ति का खुलासा, नोट गिनने की मशीन मंगवाई

एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह के आवास पर छापेमारी ( ETV Bharat )

पटना/गोपालगंज: आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने गोपालगंज सदर की एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में इंजीनियर उनके पति रितेश कुमार के घर पर बड़ी छापेमारी की है.

इस कार्रवाई में बड़ा खुलासा हुआ है. दोनों पति-पत्नी ने अपने सेवा काल में अपनी वैध आय से करीब 84 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है. इसी संबंध में विशेष निगरानी इकाई ने दोनों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का कांड दर्ज किया है.