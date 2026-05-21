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दोस्त के पिता की कैंसर से मौत ने बदला जीवन, रिटायर्ड फौजी ने अस्पताल को तंबाकू मुक्त करने की ली प्रतिज्ञा

"जो भी खैनी गुटका खाने वाले हैं, उनको इससे मुक्ति दिलाना ही मेरा अभियान है. मैं जब भी ड्यूटी पर आता हूं, तब भी सभी स्टाफ को चेक करता हूं. जो भी खैनी खाए रहते हैं, उनको मैं थुकवा देता हूं. यही मेरा अभियान चल रहा है. फौज में मैं जब था तब वहां भी मैं ऐसा करता था." -सिकन्दर बैठा, रिटायर्ड आर्मी जवान

आत्मीयता से आदत छुड़ाने का प्रयास: जैसे ही वे किसी को खैनी मसलते या तंबाकू का सेवन करते देखते हैं, वे तुरंत उनके पास पहुंच जाते हैं. डांटने के बजाय बड़े प्यार और अधिकार के साथ लोगों को खैनी के नुकसान बताते हैं. अपनी इसी लगन और आत्मीयता के कारण वे अब तक सैकड़ों लोगों की खैनी की आदत छुड़वा चुके हैं.

कड़ा पहरा और अनुशासन: इस जवान का खौफ और सम्मान दोनों बराबर है. वे केवल मरीजों या तीमारदारों को ही नहीं टोकते, बल्कि अस्पताल के कर्मचारियों और स्टाफ की भी रोज क्लास लेते हैं. वे न केवल लोगों के मुंह की जांच करते हैं, बल्कि शक होने पर जेब और पैकेट भी चेक करते हैं. अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों पर उनकी पैनी नजर रहती है.

नशा मुक्त परिसर की मुहिम : उनका दिन भर का एक ही संकल्प होता है. अस्पताल परिसर में न कोई खैनी खाएगा, न थूकेगा. वे केवल गेट पर खड़े नहीं रहते, बल्कि अस्पताल के कोने-कोने पर नजर रखते हैं. उनकी सजगता ऐसी है कि खैनी खाने वाले लोग उन्हें देखते ही अपनी पुड़िया छिपाने लगते हैं या वहां से नौ दो ग्यारह हो जाते हैं.

लांस नायक सिकंदर बैठा का संकल्प: दरअसल हम बात कर रहे हैं, थावे प्रखंड के बरारी जगदीश गांव निवासी स्व. पलटू बैठा के 40 वर्षीय पुत्र सिकंदर बैठा की. 2022 में आर्मी में लांस नायक के पद से रिटायर्ड हुए. इसके बाद जिले के सरकारी अस्पताल में गार्ड की ड्यूटी करते हैं. अपनी ड्यूटी को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज सुधार का जरिया मानते हैं.

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में मॉडल अस्पताल की आबोहवा इन दिनों बदली-बदली सी है. इस बदलाव के नायक कोई बड़े डॉक्टर या अधिकारी नहीं, बल्कि अस्पताल के गेट पर तैनात रिटायर्ड सेना के एक जवान हैं, जो देश की सरहदों की रक्षा करने के बाद, अब अस्पताल परिसर को तंबाकू और नशा मुक्त बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं.

संकल्प के पीछे की भावुक कहानी: सिकन्दर बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, जिसके पिता जी भी खैनी खाते थे. उन्हें कैंसर हो गया था, जिस कारण उनका जबड़ा काट कर निकाल दिया गया था. इसके बावजूद वे ज्यादा दिन नहीं जी पाए. इसे देखकर मैं विचलित हुआ और मैंने प्रतिज्ञा की, ना खाऊंगा और न ही किसी को खाने दूंगा.

चुनौतियों पर भारी पड़ा सेना का अनुशासन: शुरुआत में कुछ लोगों को यह नागवार लगा, कुछ लोगों के कोपभाजन का शिकार भी उन्हें होना पड़ा. लेकिन, उन्होंने उनकी बातों की परवाह किए बगैर अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे रहे. उनकी नेक नीयत और सेना वाले अनुशासन को देख अब हर कोई उनका कायल है.

समाज में सराहना और बदलती सोच: अस्पताल के स्टाफ या मरीज के परिजन जवान के इस जज्बे की खूब सराहना करते हैं. लोग कहते हैं कि अगर हर विभाग में ऐसा एक अनुशासित प्रहरी हो, तो समाज की कई बुराइयां खत्म हो सकती हैं. गोपालगंज का यह मॉडल अस्पताल आज इस फौजी की बदौलत न केवल इलाज के लिए, बल्कि तंबाकू मुक्ति के अभियान के लिए भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

स्टाफ का अनुभव और सिकंदर का तरीका: एक्सरे स्टाफ नरेश कुमार कहते हैं कि सिकंदर जी की जब ड्यूटी पड़ती है तब वे एक-एक राउंड लगाते हैं और नौजवानों को देखते हैं कि कोई ख़ैनी तो नहीं खा रहे हैं. अगर इनके सामने कोई खा भी रहा है तो तुरंत हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं और उसे थुकवा देते हैं. कहते हैं कि भैया ये सब स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.

"इनका यह जो अभियान है, हमको भी बहुत अच्छा लगता है. बहुत लोग खाते भी हैं लेकिन इनको देखकर या तो थूक देते हैं, या फिर छुपा लेते हैं या वहां से हट जाते हैं. कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं." -नरेश कुमार, एक्स-रे स्टाफ

मरीजों और चालकों में बदलाव: बाबू लाल यादव कहते हैं कि मैं अब खैनी नहीं खाऊंगा. डर से नहीं बल्कि स्वास्थ्य को देखते हुए. एम्बुलेंस चालक रवींद्र ने बताया कि उनके इस अभियान से बहुत राहत मिली है. वे भी तंबाकू का सेवन करते थे, लेकिन गार्ड के अभियान के कारण उन्होंने खैनी खाना छोड़ दिया. कहते हैं कि सिकंदर साहब का यह अभियान बहुत अच्छा है. तंबाकू छोड़ने से काफी लाभ हुआ है.

मॉडल अस्पताल गोपालगंज (ETV Bharat)

"पहले हम लोगों को भूख नहीं लगती थी. कई तरह की परेशानी होती थी, लेकिन अब भूख भी लग रही है. कुछ परेशानियां भी कम हुई हैं. दो से ढाई महीना पूर्व से तंबाकू छोड़ दिया हूं. हमारे साथ के जितने भी एंबुलेंस चालक हैं, सभी को खैनी खाने की आदत से मुक्ति दिला दिए हैं." -रवींद्र, एम्बुलेंस ड्राइवर

तंबाकू से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान: तंबाकू के सेवन से कैंसर, हृदय रोग (हार्ट अटैक), स्ट्रोक, फेफड़ों की गंभीर बीमारियां (COPD) और टाइप 2 मधुमेह जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं. तंबाकू में पाया जाने वाला निकोटीन और अन्य हानिकारक रसायन शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाते हैं. इसलिए इसके सेवन से लोगों को बचना चाहिए.

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