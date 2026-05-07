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JDU विधायक पप्पू पांडेय के भाई के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार, 16 एकड़ जमीन का मामले

गोपालगंज पुलिस ने जदयू विधायक पप्पू पांडेय के भाई सतीश पांडेय के आवास पर इश्तहार चिपकाया. कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई. पढ़ें खबर-

Satish Pandey
सतीश पांडेय के आवास पर इश्तहार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 7, 2026 at 1:40 PM IST

3 Min Read
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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में हथुआ प्रखंड के नया गांव तुलसिया में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय के भाई सतीश पांडेय के पैतृक आवास पर पुलिस ने कुर्की-जब्ती से पहले का इश्तहार चिपका दिया है. पुलिस टीम ने डुगडुगी बजाकर यह कार्रवाई की. यह कदम कुचायकोट के बेलवा इलाके में करीब 16 एकड़ कीमती जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में उठाया गया है.

जदयू विधायक समेत तीन नामजद आरोपी: इस गंभीर भूमाफिया मामले में जदयू विधायक पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है. आरोप है कि इन लोगों ने भूमाफियाओं को संरक्षण देते हुए अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया. पुलिस की कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है.

आज कोर्ट में अग्रिम जमानत पर सुनवाई: इसी मामले में आज न्यायालय में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है. पप्पू पांडेय और सतीश पांडेय की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. स्थानीय प्रशासन और लोगों की नजरें पूरी तरह अदालत की कार्यवाही पर टिकी हुई हैं.

समर्पण न करने पर होगी कुर्की-जब्ती: थानाध्यक्ष दर्पण सुमन ने बताया कि कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुसार की जा रही है. यदि आरोपी निर्धारित समय सीमा के अंदर पुलिस या अदालत के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते, तो कोर्ट से आदेश लेकर संपत्ति कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

"यह कार्रवाई कानून के मुताबिक की जा रही है. अगर आरोपी समय सीमा के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो पुलिस कोर्ट से आदेश लेकर कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करेगी."-दर्पण सुमन, थानाध्यक्ष

राजनीतिक गलियारों में हलचल: जिले के राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने खासी हलचल मचा दी है. पप्पू पांडेय सत्ताधारी जदयू के विधायक हैं और उनका परिवार गोपालगंज जिले की राजनीति में लंबे समय से मजबूत रसूख रखता है. ऐसे में इस मामले ने सियासी चर्चाओं को नई दिशा दे दी है.

इलाके में भारी गहमागहमी: तुलसिया गांव में पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में भारी गहमागहमी का माहौल बन गया है. स्थानीय लोगों में उत्सुकता और चर्चा का सिलसिला जारी है. पुलिस की मौजूदगी से सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है. गोपालगंज जिले में लंबे समय से चले आ रहे ऐसे विवादों पर अब नकेल कसने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर सबकी नजरें अब अदालत के फैसले पर टिकी है.

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