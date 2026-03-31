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अब बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पंपों पर मजिस्ट्रेट-पुलिस की तैनाती

गोपालगंज में पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी रोकने बोतल में बिक्री पर रोक; प्रशासन ने आपूर्ति सामान्य बताते हुए अफवाहों से बचने की अपील की.

PETROL PUMP CHECKING BIHAR
गोपालगंज में पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी पर सख्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 31, 2026 at 1:41 PM IST

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गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित अवैध भंडारण और कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मंगलवार से जिले के सभी 90 पेट्रोल पंपों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है.

बिक्री अब प्रशासनिक निगरानी में होगी : डीएम ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बिक्री अब प्रशासनिक निगरानी में होगी. किसी भी स्थिति में बोतल या डिब्बों में पेट्रोल-डीजल देने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

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पेट्रोलियम पदार्थों की हो रही काला बाजारी : गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थ अत्यंत ज्वलनशील होते हैं और उनका अवैध भंडारण गंभीर हादसों को जन्म दे सकता है. इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया है.

''अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान-इज़राइल तनाव को लेकर पेट्रोलियम आपूर्ति पर आशंकाओं की खबरों से लोगों में घबराहट का माहौल बन रहा है. इसके कारण कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन संग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे रोकना आवश्यक है.''- पवन कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी

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पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी रोकने बोतल में बिक्री पर रोक (ETV Bharat)

'गोपालगंज में घरेलू गैस की कमी नहीं' : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और आम लोगों को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी. घरेलू गैस को लेकर भी स्थिति सामान्य बताते हुए डीएम ने कहा कि किसी तरह की कमी नहीं है, बावजूद इसके लोग अनावश्यक भीड़ लगा रहे हैं.

जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील : जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने आम जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें. गैस सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने और बिना नंबर के सिलेंडर लेने से बचने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने, कालाबाजारी करने या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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गोपालगंज में पेट्रोलियम पदार्थों की हो रही काला बाजारी (ETV Bharat)

ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही : पश्चिम एशिया में तनाव से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. रेटिंग एजेंसी केयरएज ग्लोबल के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर प्रति बैरल बढ़ोतरी से भारत में रिटेल महंगाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) तक बढ़ सकती है.

कीमतें बढ़ने का असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा : केयरएज ग्लोबल के मुताबिक, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है. भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए काफी हद तक पश्चिम एशिया पर निर्भर है, ऐसे में वहां के हालात बिगड़ने से भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट, GDP ग्रोथ और रुपए की वैल्यू पर भी दबाव बढ़ेगा.

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पेट्रोल पंप पर बिक्री अब प्रशासनिक निगरानी में होगी (ETV Bharat)

जंग की वजह से कच्चे माल की कीमतें बढ़ी : कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ रही है और कंपनियां दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं. इससे बोतलबंद पानी, नमक, तेल जैसी रोजमर्रा की चीजें, एसी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर नॉन-सर्जिकल मेडिकल आइटम के दाम बढ़ सकते हैं.

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