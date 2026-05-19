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बाहुबली MLA पप्पू पांडेय को बड़ी राहत, जमीन कब्जा मामले में 27 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

सह-आरोपियों की याचिका खारिज: भू-माफियाओं को कथित रूप से संरक्षण देने और मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाए गए सतीश पांडेय और चार्टर्ड अकाउंटेंट राहुल तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी नामंजूर होने के बाद अब दोनों ही आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है. पुलिस कभी भी इन्हें हिरासत में ले सकती है.

27 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी: कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में हुए बहुचर्चित 16 एकड़ जमीन कब्जा मामले में बाहुबली विधायक पप्पू पांडेय को अदालत से फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को आगामी 27 मई तक के लिए बरकरार रखा है. एक तरफ जहां जेडीयू विधायक को कोर्ट से अगली सुनवाई तक की मोहलत मिल गई है, वहीं इस मामले में नामजद अन्य मुख्य आरोपियों को बड़ा झटका लगा है.

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के एडीजे-3 सह एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट में आज कुचायकोट के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय , उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल तिवारी के मामले में सुनवाई हुई. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विधायक की सुनवाई के लिए 27 मई तक तारीख मुकर्रर की, जबकि अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका खारीज कर दी है.

हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा: हालांकि राहुल तिवारी की तरफ से बचाव पक्ष के पटना हाई कोर्ट वरीय अधिवक्ता नरेश दीक्षित और सिविल कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. नरेश दीक्षित ने कहा कि 4 दिनों की बहस में कोर्ट को बताया था कि राहुल तिवारी पर कोई केस ही नहीं बनता है. किसी तरह का कोई मामला नहीं बनता है, बावजूद बेल खारिज हुई है तो इसको देखा जाएगा कि क्या आधार है? उन पर कोई स्पेस्पिक एलिगेशन नहीं था. पप्पू पांडेय और सतीश पांडेय पर कॉन्सपिरेसी का एलिगेशन था.

अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय (ETV Bharat)

"कोर्ट ने कहा है कि विधायक पप्पू पांडेय जो विधायक हैं, उनकी केस की अगली सुनवाई 27 तारीख को रखी गई है. बाकी सभी अभियुक्तों का केस रिजेक्ट हो गया है. अभी डिटेल्स ऑर्डर हम लोगो को नहीं मिला है. उसको पढ़ने के बाद हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे लेकिन ये तय है कि हम लोग हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे."- नरेश दीक्षित, अधिवक्ता

क्या है पीड़ित पक्ष का आरोप?: असल में पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि इस जमीन पर जबरन कब्जा जमाने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई. इस पूरे खेल में भू-माफियाओं को जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय, सीए राहुल तिवारी और सतीश पांडेय का सीधा संरक्षण प्राप्त था, फिलहाल अब सबकी नजरें 27 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट तय करेगा कि विधायक पप्पू पांडेय की राहत बरकरार रहेगी या पुलिस को उन पर भी शिकंजा कसने की हरी झंडी मिलेगी?

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