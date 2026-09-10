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बिहार में मॉडल अस्पताल की बदहाली: ऊपर नाला, नीचे फर्श, ₹38 करोड़ का मॉडल अस्पताल खुद हुआ बीमार

करोड़ों की लागत से बना गोपालगंज मॉडल अस्पताल का हाल बदहाल, परिसर में सीवर के गंदे पानी का है जमाव. रिपोर्ट- अटल बिहार पांडे

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गोपालगंज में मॉडल अस्पताल बदहाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 10, 2026 at 7:11 AM IST

9 Min Read
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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज में लगभग 38 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से बना मॉडल सदर अस्पताल आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. जिस अस्पताल को जिले भर के लोगों के लिए बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाना था, वह आज खुद बीमार नजर आ रहा है.

कागजी दावों और धरातल की भयावह सच्चाई

कागजों और दावों में तो मरीजों को यहां इलाज देने का दम भरा जा रहा है, लेकिन धरातल पर स्थितियां इसके बिल्कुल उलट और भयावह हैं. अस्पताल की इस लचर और खस्ताहाल व्यवस्था की सबसे बड़ी बानगी ये है कि पूरे परिसर में चारों तरफ गंदगी और बदबूदार सीवरेज का पानी फैला है.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

इमरजेंसी वार्ड के पास सीवरेज का संकट

जल निकासी और सीवरेज सिस्टम की समस्या सबसे गंभीर है. अस्पताल परिसर में उचित नाले और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण शौचालयों और नालियों का बदबूदार पानी परिसर में खुले में ही बहाया जा रहा है. हालत इस कदर बदतर हो चुके हैं कि इमरजेंसी वार्ड के ठीक बगल में गंदा पानी जमा हो रहा है.

मरीजों और परिजनों का सांस लेना दूभर

खुले में बहते नाली और शौचालय के पानी से उठने वाली भीषण दुर्गंध ने मरीजों, उनके परिजनों, स्वास्थ्यकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों का सांस लेना तक दूभर कर दिया है. मरीज जो पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, उन्हें इस बदबू और संक्रमण फैलने के खतरे के बीच दिन-रात बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है.

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गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल (ETV Bharat)

बीमारियां ठीक करने वाला परिसर बना नया अड्डा

सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो अस्पताल लोगों की बीमारियां ठीक करने का भरोसा देता है, वही परिसर अब बीमारियों का नया अड्डा बन चुका है. अस्पताल निर्माण के समय यह योजना बनाई गई थी कि जिस स्थान पर आज जलजमाव और नाले का पानी जमा हो रहा है, वहां इमरजेंसी का एक नया और सुव्यवस्थित गेट बनाया जाएगा.

कागजों में सिमटा नया इमरजेंसी गेट

मौजूदा स्थिति की बात करें तो निर्माण कार्य पूरा हुए और अस्पताल चालू हुए सालभर का समय बीत जाने के बाद भी यह गेट केवल कागजों तक सिमट कर रह गया है. आज वह जगह किसी डंपिंग जोन या फिर गंदे पानी के तालाब जैसी दिखाई देती है. गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल का निर्माण कार्य 2025 में पूर्ण होकर स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई.

करोड़ों की लागत और आधुनिक सुविधाओं का दावा

इस 4-मंजिला मॉडल अस्पताल भवन के निर्माण पर लगभग 37 करोड़ की राशि खर्च हुई है. अस्पताल में आधुनिक वार्ड एवं आईसीयू / एनआईसीयू, गंभीर मरीजों और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, सर्वसुविधायुक्त सर्जरी रूम, 5 सौ बेड और सभी बेड तक पाइपलाइन द्वारा ऑक्सीजन की पहुंच है.

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सीवरेज का गंदा पानी (ETV Bharat)

अस्पताल के बेड़ों पर मॉनिटर का घोर अभाव

दावे तो बड़े हैं लेकिन इमरजेंसी वार्ड के बेड पर मॉनिटर का घोर अभाव है. कुछ ही बेड पर मॉनिटर मौजूद हैं. हालांकि डिजिटल जांच लैब व एक्स-रे, पैथोलॉजी, डिजिटल एक्स-रे और अन्य जांच सुविधाएं मौजूद भी हैं. सुव्यवस्थित ओपीडी व आपातकालीन कक्ष में मरीजों के परामर्श के लिए वातानुकूलित वेटिंग एरिया और 24x7 इमरजेंसी सर्विस भी शामिल है.

विशेषज्ञ डॉक्टरों और तकनीशियनों की भारी कमी

इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनका अभाव भी देखने को मिलता है. अगर बात करें कि किन-किन सुविधाओं का अभाव या कमी है तो अस्पताल में कई अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध होने के बावजूद, उन्हें संचालित करने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों और विभिन्न विभागों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है.

मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज की मजबूरी

इसके अलावा बिजली व बैकअप की समस्या भी गंभीर है. बताया जाता है कि कई मौकों पर पावर कट के दौरान जनरेटर चालू न होने या इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था न रहने से मोबाइल टॉर्च की रोशनी में इलाज और सर्जरी करने जैसी स्थिति भी सामने आ चुकी है.

फॉल्स सीलिंग से टपकता पानी और बाहर की जांचें

वहीं बारिश के दिनों में अस्पताल परिसर में जलभराव और फॉल्स सीलिंग से पानी टपकने जैसी बुनियादी रखरखाव संबंधी समस्याएं तो आए दिन उजागर होती हैं. साथ ही अस्पताल में कुछ उन्नत लैब जांच की सुविधा न होने के कारण मरीजों को बाहर से टेस्ट कराने की भी सलाह दी जाती है.

मरीज के परिजनों ने बयां किया अपना दर्द

एक मरीज के परिजन रामचंद्र मांझी ने कहा कि हम दिघवा दुबौली से अपने भाई की पत्नी का इलाज कराने आए हैं. वहीं अस्पताल परिसर में फैली गंदगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहां बहुत गंदगी, जलजमाव और कचरा है. लोग इलाज कराने आते हैं लेकिन यहां तो स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो जाएगा. सफाई होना चाहिए नाला का पानी जम गया है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए. बिल्डिंग भले करोड़ों की है लेकिन बिल्डिंग बनने से ही नहीं होगा.

"यहां बहुत गंदगी, जलजमाव और कचरा है. लोग इलाज कराने आते हैं लेकिन यहां तो स्वस्थ आदमी भी अस्वस्थ हो जाएगा. सफाई होना चाहिए नाला का पानी जम गया है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए. बिल्डिंग भले करोड़ों की है लेकिन बिल्डिंग बनने से ही नहीं होगा."-रामचंद्र मांझी, मरीज के परिजन

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अस्पताल परिसर में फैला कबाड़ (ETV Bharat)

शौचालय के पानी और बदबू से बढ़ी परेशानी

एक दूसरे मरीज के परिजन अनिल पासवान ने कहा कि यहां सफाई की बहुत जरूरी है लेकिन यहां का प्रशासन और शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है. शौचालय का पानी इधर ही जा रहा है. काफी ज्यादा बदबू आती है. ऐसे में बहुत परेशानी होती है, पास में इमरजेंसी है लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है. इसलिए, अब थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहां जो पानी लग रहा है उसे हटाया जाए और साफ सफाई की जाए.

"बहुत परेशानी होती है, पास में इमरजेंसी है लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं है. इसलिए, अब थोड़ा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहां जो पानी लग रहा है उसे हटाया जाए और साफ सफाई की जाए."- अनिल पासवान, परिजन

स्थानीय लोगों ने उठाए गंभीर सवाल

एक स्थानीय निवासी तारीक जिया ने कहा कि भले ही अच्छी व्यवस्था दी गई हो, लेकिन यहां आने के बाद नहीं लगता है कि इसमें कोई व्यवस्था दी गई है. इमरजेंसी वार्ड के ठीक बगल में ही पूरा नाला बह रहा है. बाथरूम का पानी हर जगह फैल रहा है, चारों तरफ ना यहां कोई नाला दिया गया है ना कुछ व्यवस्था सही की गई है.

"चारों तरफ गंदगी की वजह से बैक्टीरिया, कीटाणु पनप रहे हैं जिससे अलग-अलग बीमारियां पैदा होगी. आप अस्पताल आते हैं स्वस्थ होने के लिए, लेकिन इससे तो नहीं लगता कि स्वस्थ होकर लौटेंगे बल्कि कई गंभीर बीमारी लेकर लौटना होगा." -तारीक जिया, स्थानीय

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अस्पताल परिसर में फैली गंदगी (ETV Bharat)

अस्पताल प्रबंधक ने मानी कंस्ट्रक्शन की गड़बड़ी

इस बदहाली पर अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने कहा कि ये समस्या बिल्डिंग बनने के बाद से ही बनी हुई है. उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया है, साथ ही विभाग को भी पत्र लिखा जा चुका है. प्रबंधक ने आगे बताया कि इसमें कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से लगातार जलजमाव की स्थिति बनी रह रही है. नाले को ऊंचा कर दिया गया है और फर्श को नीचे इसी वजह से समस्या उत्पन्न हुई है. आश्वासन मिला है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा.

"इसमें कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से लगातार जलजमाव की स्थिति बनी रह रही है. नाले को ऊंचा कर दिया गया है और फर्श को नीचे इसी वजह से समस्या उत्पन्न हुई है. जिलाधिकारी महोदय और विभाग को पत्र लिखा जा चुका है.आश्वासन मिला है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा." - जान मोहम्मद,अस्पताल प्रबंधक

प्रशासन की लापरवाही और कुंभकर्णी नींद

इस पूरी व्यवस्था पर सिविल सर्जन मो. इशराइल ने कहा कि इस पर ध्यान है सफाई के लिए निर्देश दिया गया है, जलजमाव का कारण यह है कि फर्श नीचे और नाला ऊपर हो गया है इसलिए समस्या उत्पन्न हो गई है. अस्पताल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारी इस पूरी भयावह स्थिति से भली-भांति वाकिफ होने के बावजूद पूरी तरह से कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं.

"सफाई के लिए निर्देश दिया गया है, जलजमाव का कारण यह है कि फर्श नीचे और नाला ऊपर हो गया है इसलिए समस्या उत्पन्न हो गई है. नगर- निगम वालों को भी बताया गया है कि सफाई कराई जाए." -मो. इशराइल, सिविल सर्जन

सरकारी राशि और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़

इतने बड़े बजट से निर्मित इस मॉडल अस्पताल की देखरेख में इतनी बड़ी लापरवाही यह दर्शाता है कि आम जनता के स्वास्थ्य और करोड़ों रुपये की सरकारी राशि के सदुपयोग को लेकर प्रशासन कितना उदासीन है. देखना होगा कि सरकार कब यहां इस व्यवस्था को दुरुस्त करती है.

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