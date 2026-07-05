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खाड़ी देशों के युद्ध से वतन लौटे बिहार के सैकड़ों मजदूर, स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिलने से दोबारा पलायन को मजबूर

खाड़ी देशों के युद्ध से लौटे गोपालगंज के मजदूरों के सामने घर पर रोजी-रोटी का संकट, बंद फैक्ट्रियों के कारण जिले में बढ़ा पलायन।

GOPALGANJ MIGRANT WORKERS
बेरोजगारी का दंश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 5, 2026 at 7:01 AM IST

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गोपालगंज: पिछले दिनों अमेरिका इजरायल और ईरान युद्ध का सीधा असर बिहार के गोपालगंज में भी देखने को मिला, जब यहां पर युद्ध के बीच सरकारी आंकड़ों में करीब 300 से ज्यादा मजदूर घर वापस लौटे. अब उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है. क्योंकि जो गोपालगंज कभी अपनी कृषि-आधारित और छोटे उद्योगों की क्षमता के लिए जाना जाता था, आज बेरोजगारी और पलायन के एक बड़े केंद्र के रूप में तब्दील हो चुका है.

बेरोजगारी का दंश: बेरोजगारी इंसान से उसकी मर्जी नहीं, उसका आत्मसम्मान छीन लेती है, और पलायन उसे अपनी ही मिट्टी में पराया बना देता है. एक वक्त में गोपालगंज में कई फैक्ट्रियां थी जो हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन थीं, लेकिन आज सभी पर ताले लटके है. ऐसे में बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोग फिर से खाड़ी देशों की ओर रवाना होने लगे है.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

पलायन का बड़ा केंद्र: गोपालगंज जो कभी अपनी कृषि-आधारित रोजगार और छोटे उद्योगों की क्षमता के लिए जाना जाता था, आज बेरोजगारी और पलायन के एक बड़े केंद्र के रूप में तब्दील हो चुका है. एक दौर था जब यहां कई बड़े उद्योग-धंधे फल-फूल रहे थे, जो स्थानीय स्तर पर हजारों परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन थे. लेकिन, बदलते वक्त के साथ प्रशासन की उदासीनता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और सही प्रबंधन न होने के कारण ये उद्योग एक-एक कर बंद होते चले गए.

खाड़ी देशों के युद्ध का असर: पिछले दिनों अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव का सीधा और गहरा असर बिहार के गोपालगंज जिले में देखने को मिला है. युद्ध के कारण खाड़ी देशों में असुरक्षा का माहौल बना, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में मजदूरों को वापस लौटना पड़ा. श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार गोपालगंज के लगभग 383 प्रवासी मजदूर अपनी जान बचाकर वतन वापस लौट आए.

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स्थानीय लोग (ETV Bharat)

मजदूरों का सर्वे: इस घटनाक्रम को लेकर जिले के श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार ने अमेरिका इजराइज वार के बीच कुछ मजदूरों के अपने देश लौटने का सर्वे कराया था. सर्वे के दौरान ये पता चला कि कुल 383 प्रवासी वतन लौटे.

प्रखंडवापस लौटे मजदूरों की संख्या
बरौली 27
थावे 29
ऊंचकागांव 24
हथुआ 24
पंचदेवरी 14
विजयीपुर 02
कटेया 44
सदर 39
सिधवलिया 13
बैकुंठपुर 16
कुचायकोट 16
फुलवरिया 39
भोरे 53
मांझा 43

रोजी-रोटी का संकट: ये सभी वापस तो लौटे लेकिन इनके सामने अब दूसरा संकट मुंह बाए खड़ा है. युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकलने के बाद अब इन मजदूरों के सामने अपने ही घर में रोजी-रोटी की एक नई और गंभीर समस्या आन पड़ी है. कभी अपनी कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था और छोटे व मझोले उद्योगों की जीवंत क्षमता के लिए मशहूर गोपालगंज आज नीतिगत उपेक्षा के कारण बेरोजगारी और पलायन के एक बड़े केंद्र के रूप में तब्दील हो चुका है.

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रोजगार के कोई ठोस साधन नहीं: गुजिश्ता वक्त में इस क्षेत्र में कई बड़ी फैक्ट्रियां, चीनी मिलें और औद्योगिक इकाइयां सक्रिय थीं, जो हजारों स्थानीय परिवारों की आजीविका का मुख्य साधन हुआ करती थीं. लेकिन मौजूदा समय में वित्तीय संकट और सरकारी उदासीनता के चलते इन सभी फैक्ट्रियों पर ताले लटके हुए हैं. घर लौटे मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के कोई ठोस साधन उपलब्ध नहीं हैं. कृषि क्षेत्र पहले से ही संकट में है और बंद पड़े उद्योगों के कारण जीविकोपार्जन के लिए कोई नए अवसर पैदा नहीं हो रहे.

मजबूरन पलायन की राह: प्रशासनिक और आर्थिक विफलता का दंश झेल रहे लोग एक बार फिर मजबूरन पलायन की राह पकड़ रहे हैं. जान का जोखिम होने के बावजूद, खुद को और परिवार को भूखे मरने से बचने के लिए युवाओं और अनुभवी मजदूरों ने दोबारा खाड़ी देशों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब तक स्थानीय स्तर पर बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा और नए रोजगार के अवसर नहीं बनाए जाएंगे, तब तक पलायन और बेरोजगारी का यह चक्र थमेगा नहीं.

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प्रशासनिक लापरवाही: यहां बंद हुए उद्योगों में सबसे प्रमुख नामों में चार में से दो शुगर मिल, डालडा फैक्ट्री, क्रुड पेपर फैक्ट्री और सासामुसा स्थित पेपर मिल शामिल हैं. सासामुसा पेपर मिल का बंद होना इस क्षेत्र के औद्योगिक पतन की सबसे दुखद कहानियों में से एक है. इस मिल के चालू रहने से न केवल गोपालगंज बल्कि आसपास के जिलों के सैकड़ों कुशल और अकुशल मजदूरों को रोजगार मिलता था. लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और अनदेखी के कारण इस मिल ने भी आखिरकार दम तोड़ दिया.

"आजादी के पहले का यह मिल है लगभग 1932 में इसका निर्माण हुआ था. एक समय में हज़ारों लोग काम करते थे. इसमें पुआल से पेपर बनता था. लेकिन इसके बंद हो जाने के बाद बेरोजगरी बढ़ गई कई लोग विदेश चले गए. हम चाहते है कि सरकार इसे और चीनी मिल को पुनः चालू करें."- अवध किशोर सोनी, स्थानीय

अर्थव्यवस्था और रोजगार पर असर: इन उद्योगों के बंद होने का सीधा और सबसे घातक असर यहां की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ा. सासामुसा पेपर मिल और अन्य फैक्ट्रियों पर ताला लगते ही सैकड़ों लोग रातों-रात बेरोजगार हो गए. फिर इसके बाद जब घर चलाने का कोई और जरिया नहीं बचा, तो यहां के युवाओं और मजदूरों के पास अपनी जमीन छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. आज की हालत ये है कि गोपालगंज के हर दूसरे-तीसरे घर से कोई न कोई व्यक्ति रोजी-रोटी की तलाश में खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान की ओर रुख करने को मजबूर है.

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बंद पड़ी फैक्ट्री केे आगे लगा गंदगी का ढेर (ETV Bharat)

अपनी जमीन पर रहकर रोजगार: स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि सरकार और प्रशासन ने समय रहते इन मिलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया होता, या इन्हें आधुनिक तकनीक के साथ पीपीपी मोड (Public-Private-Partnership Mode) यानि निजी-सार्वजनिक भागीदारी मोड पर चलाया होता, तो युवाओं को अपनी जान जोखिम में डालकर विदेशों में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ता. वे यहां खुद अपनी जमीन पर रहकर रोजगार कमा सकते थे.

पतन के पीछे किसी कई कारक: वहीं पूरे मामले में इतिहासकार और सामाजिक कार्यकर्ता विमल कुमार कहते हैं कि इस औद्योगिक पतन के पीछे किसी एक कारक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. यह शासन की दूरदर्शिता की कमी और प्रशासनिक तंत्र की घोर लापरवाही का एक मिलाजुला नतीजा है. जब देश के अन्य राज्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली, भूमि और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं दे रहे थे, तब बिहार और विशेषकर गोपालगंज में उद्योगों को सरकारी संरक्षण नहीं मिल सका.

राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: इसके अलावा चीनी और पेपर मिलों को समय के साथ आधुनिक तकनीकों से नहीं जोड़ा गया. किसानों के गन्ने के बकाए का भुगतान न होना और मिलों का घाटे में जाना प्रशासनिक निरंकुशता और कुप्रबंधन का जीता-जागता उदाहरण है. बंद पड़ी फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित करने या नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राजनीतिक स्तर पर कभी कोई ठोस इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई.

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बंद पड़ी फैक्ट्री (ETV Bharat)

मनीऑर्डर इकोनॉमी: इन सबका परिणाम ये हुआ कि आज गोपालगंज को बिहार में 'मनीऑर्डर इकोनॉमी' का एक बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां के घरों का हर दूसरा या तीसरा युवा विदेश में मजदूरी, वेल्डिंग, ड्राइविंग या अन्य तकनीकी काम करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है. हालांकि, इससे जिले में विदेशी मुद्रा तो आती है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी स्थानीय युवाओं और उनके परिवारों को चुकानी पड़ती है. जिले के युवा अपनी जमीन, संस्कृति और बूढ़े माता-पिता को पीछे छोड़कर सिर्फ इसलिए परदेस जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके अपने गृह जिले में उनके हुनर की कोई कद्र नहीं है.

बिखरे परिवार: गोपालगंज में 'मनी ऑर्डर इकोनॉमी' आई, यानी विदेशों से पैसा आया जरूर, लेकिन इसने परिवारों को बिखेर दिया. इससे क्षेत्र का आंतरिक विकास रूक गया. सरकार की इस अनदेखी ने एक आत्मनिर्भर जिले को पूरी तरह से पलायन पर निर्भर बना दिया. कभी पूरे रूआब से संचालित सासामुसा पेपर मिल, व चीनी मिल जैसे ही खंडहर बन चुकी कई इमारतें शासन की प्रशासनिक विफलता की कहानी बयां करती हैं, और यह सवाल पूछती हैं कि क्या कभी गोपालगंज के इन बंद पड़े उद्योगों में दोबारा रौनक लौटेगी?

नीतिगत उदासीनता: गोपालगंज की बंद पड़ी फैक्ट्रियां आज शासन और प्रशासन की विफलता के कारण खंडहर के रूप में खड़ी हैं. इसे केवल वक्त का बदलना नहीं, बल्कि नीतिगत उदासीनता कहना अधिक उचित होगा. यदि सरकार अब भी सचेत होकर कृषि आधारित उद्योगों (जैसे इथेनॉल प्लांट या खाद्य प्रसंस्करण यूनिट्स) को बढ़ावा दें साथ ही बंद पड़े मिलो को फिर चालू किया जाए तो इस पलायन को रोका जा सकता है. अगर ऐसा न हो सका तो गोपालगंज का हुनर और श्रम यूं ही खाड़ी देशों के रेगिस्तानों को सींचता रहेगा.

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