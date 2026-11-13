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बिहार का 'मन्नत घाट', कहा जाता है यहां पूरी होती है हर मुराद, निःसंतान की भरती है गोद

सासामुसा का मन्नत घाट ( ETV Bharat )

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज कुचायकोट प्रखंड के सासामुसा बाजार के समीप प्रवाहित होने वाली बाणगंगा नदी, जिसे स्थानीय स्तर पर दाहा नदी के नाम से जाना जाता है, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान भक्ति और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन जाती है. नदी के इस पावन तट को पूरे क्षेत्र में 'मन्नत घाट' के नाम से पुकारा जाता है.

निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति