बिहार का 'मन्नत घाट', कहा जाता है यहां पूरी होती है हर मुराद, निःसंतान की भरती है गोद
Chhath Puja 2026: आस्था और विश्वास का महासंगम सासामुसा का मन्नत घाट, कहा जाता है यहां सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है. रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडेय
Published : November 13, 2026 at 4:15 PM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज कुचायकोट प्रखंड के सासामुसा बाजार के समीप प्रवाहित होने वाली बाणगंगा नदी, जिसे स्थानीय स्तर पर दाहा नदी के नाम से जाना जाता है, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के दौरान भक्ति और विश्वास का प्रमुख केंद्र बन जाती है. नदी के इस पावन तट को पूरे क्षेत्र में 'मन्नत घाट' के नाम से पुकारा जाता है.
निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति
दरअसल, इस घाट का नाम मन्नत घाट पड़ने के पीछे श्रद्धालुओं की गहरी धार्मिक मान्यता और अटूट विश्वास जुड़ा हुआ है. स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की मानें तो इस घाट पर छठी मईया की सच्चे मन से आराधना करने और मन्नत मांगने से निःसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है.
मन्नत पूरी होने पर प्रसाद का वितरण
इसके अलावा, गंभीर रोगों से मुक्ति, परिवार की सुख-समृद्धि और जीवन की कठिन बाधाओं को दूर करने के लिए भी लोग यहां मन्नत मांगते हैं. ऐसी मान्यता है कि छठी मइया इस तट पर आने वाले किसी भी भक्त को निराश नहीं करतीं. जब श्रद्धालुओं की मुराद पूरी हो जाती है, तो वे अपनी मन्नत के अनुसार यहां आकर पूरे विधि-विधान से छठ व्रत करते हैं या घाट पर विशेष पूजा-अर्चना और प्रसाद का वितरण करते हैं.
घाट पर जुटते हैं हजारों श्रद्धालु
छठ पूजा के अवसर पर सासामुसा के इस मन्नत घाट का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान विशेषकर संध्या अर्घ्य और प्रातः कालीन अर्घ्य के समय यहां का दृश्य अत्यंत मनोरम और आध्यात्मिक होता है. सासामुसा और आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों श्रद्धालु इस घाट पर जुटते हैं. नदी के किनारों पर व्रतियों की लंबी कतारें लगती हैं और पारंपरिक छठ गीतों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है.
छठी मईया के प्रति समर्पण का भाव
इस घाट की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि कई श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर अपने घर से दंडवत प्रणाम करते हुए इस घाट तक पहुंचते हैं. सूर्य देव और छठी मईया के प्रति समर्पण का यह दृश्य हर किसी को भावुक कर देता है.
स्थानीय पूजा समितियों और ग्रामीणों के सहयोग से हर वर्ष घाट की साफ-सफाई, आकर्षक सजावट और प्रकाश की समुचित व्यवस्था की जाती है, ताकि व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. सासामुसा का बाणगंगा मन्नत घाट न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह सामाजिक समरसता और अटूट लोक आस्था का जीवंत प्रतीक भी है.
क्या है मान्यता?
स्थानीय लोग बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम जब माता सीता से विवाह कर अयोध्या जा रहे थे, तब यहां चंवर में अपने बारातियों साथ रुके थे. तभी माता सीता और बारातियों को प्यास लगी. आस-पास पानी की कोई व्यवस्था नहीं होने पर यहां भगवान राम ने बाण चलाकर धरती के अंदर से पानी निकाला था. इसलिए यह नदी बाणगंगा कहलाती है. तब से श्रद्धालु बाणगंगा में स्नान और पूजा-पाठ करते हैं.
''यहां अब बहुत दूर-दूर से लोग छठ पूजा के समय मन्नतें मांगने आते हैं. जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, उनमें से कई यहां प्रतिमा का निर्माण कराते हैं इसलिए यहां प्रतिमाओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है.''- शत्रुघ्न सिंह, स्थानीय
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