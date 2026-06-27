बिहार में तस्करों की कार पेड़ से टकराई, बिखरी शराब देखकर बदला ग्रामीणों का मूड, लूटने लगे दारू
गोपालगंज में शराब से लदी कार पेड़ से टकराई, बोतलें सड़क पर बिखर गईं. ग्रामीण उठा ले गए, पुलिस ने कार जब्त की.
Published : June 27, 2026 at 4:04 PM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें रखी भारी मात्रा में शराब सड़क पर बिखर गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार के साथ बची हुई शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी. मामला भोरे थाना क्षेत्र में भोरे कटेया मुख्य पथ का है.
तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह : जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश नंबर की कार भोरे बाजार स्थित हीरो एजेंसी के समीप तेज गति से जा रही थी. इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सीधे एक विशाल पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हालांकि, इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
कार में शराब देखकर जुट गई भीड़ : हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. शुरुआत में लोगों को लगा कि कोई बड़ा सड़क हादसा हुआ है, लेकिन जब कार के अंदर भारी मात्रा में विदेशी शराब दिखाई दी तो घटनास्थल का नजारा बदल गया. कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई.
शराब लूटने के लिए मची होड़ : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोगों में शराब की बोतलें उठाने की होड़ मच गई. जिसे जितनी बोतलें मिलीं, वह उन्हें लेकर मौके से निकल गया. मुफ्त में शराब मिलने की लालच में लोगों ने पुलिस कार्रवाई की परवाह किए बिना बोतलें समेट लीं.
तस्कर हो चुके थे फरार : घटना की सूचना मिलने के बाद भोरे थाना पुलिस मौके पर पहुंची. तब तक कार सवार और कथित शराब तस्कर वहां से फरार हो चुके थे. वहीं, सड़क पर बिखरी अधिकांश शराब की बोतलें भी लोग उठा ले गए थे. पुलिस ने घटनास्थल से बची हुई शराब और क्षतिग्रस्त कार को अपने कब्जे में ले लिया.
कार नंबर के आधार पर तस्करों की तलाश : पुलिस का मानना है कि तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे हादसा हुआ. फिलहाल पुलिस कार के पंजीकरण नंबर के आधार पर तस्करों की पहचान करने में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि शराब की खेप कहां से लाई जा रही थी और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी.
जांच जारी : पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन की जांच, कार मालिक की पहचान और शराब तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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