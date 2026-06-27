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बिहार में तस्करों की कार पेड़ से टकराई, बिखरी शराब देखकर बदला ग्रामीणों का मूड, लूटने लगे दारू

सड़क हादसे के बाद शराब लूटने की होड़ ( ETV Bharat )