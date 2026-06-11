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79वें जन्मदिन पर लालू यादव की विरासत और फुलवरिया की बदलती सियासत, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

क्या सोचते हैं फुलवरिया के युवा? : फुलवरिया के मध्य आयु वर्ग के कई लोगों की राय अपेक्षाकृत संतुलित और व्यावहारिक दिखती है. उनका कहना है कि राजनीति में परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं. चारा घोटाले के मामलों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और परिवार के भीतर समय-समय पर सामने आए मतभेदों ने लालू परिवार की राजनीतिक छवि को प्रभावित किया है. ग्रामीणों के अनुसार, जब नेतृत्वकर्ता सक्रिय नहीं रहता तो संगठन पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है.

'जनता ही सबसे बड़ी सुरक्षा' : गांव के युवा वर्ग का एक बड़ा हिस्सा भी लालू परिवार के साथ मजबूती से खड़ा नजर आता है. स्थानीय युवाओं का कहना है कि लालू प्रसाद की सबसे बड़ी ताकत जनता है. उनका मानना है कि राजद आज भी बिहार की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकतों में शामिल है और तेजस्वी यादव उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. हालांकि कुछ युवाओं का कहना है कि लालू के स्वास्थ्य कारणों से गांव नहीं आ पाने से लोगों में मायूसी जरूर है.

बुजुर्गों की नजर में आज भी अजेय हैं लालू : फुलवरिया के बुजुर्गों और लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्कर्ष को करीब से देखने वाले ग्रामीणों का मानना है कि लालू यादव किसी पद या सरकारी सुरक्षा के मोहताज नहीं हैं. उनका कहना है कि पिछड़ों, दलितों और गरीबों को राजनीतिक पहचान दिलाने में लालू की भूमिका ऐतिहासिक रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, सरकारी फैसलों या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है.

गोपालगंज : राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने जीवन के 79 वर्ष पूरे कर लिए हैं. कभी बिहार की राजनीति की धुरी रहे लालू प्रसाद आज बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं. ऐसे समय में उनके पैतृक गांव फुलवरिया में जन्मदिन के मौके पर भावनाएं, यादें और राजनीतिक चर्चाएं एक साथ दिखाई दे रही हैं. गांव में जहां उनके समर्थकों का उत्साह बरकरार है, वहीं बदलते राजनीतिक हालात को लेकर चिंतन भी साफ नजर आता है.

बुजुर्गों की नजर में आज भी अजेय हैं लालू (सौ. RJD सोशल मीडिया)

''समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता. चारा घोटाला, लगातार गिरता स्वास्थ्य और परिवार के भीतर तेजप्रताप और तेजस्वी के बीच समय-समय पर सामने आने वाले मतभेद ने कहीं न कहीं पार्टी और परिवार की छवि को प्रभावित किया है. परिस्थिति ही ऐसी बन गई है कि लालू परिवार बैकफुट पर दिख रहा है. जब मुखिया बीमार हो और बाहरी मोर्चे पर भी चुनौतियां हों, तो असर पड़ना स्वाभाविक है.'' - रामपुकार यादव, स्थानीय ग्रामीण, फुलवरिया

सियासी रसूख में कमी की भी सुनाई दे रही आवाजें : गांव में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुलकर सामने नहीं आना चाहते, लेकिन उनका मानना है कि लालू परिवार का राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा. उनके अनुसार केंद्र और बिहार दोनों जगह सत्ता से दूरी, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने विपक्ष की स्थिति को कमजोर किया है. ऐसे लोगों का मानना है कि लालू प्रसाद की सक्रिय राजनीति से दूरी ने एक नेतृत्व शून्य पैदा किया है.

लालू यादव का फुलवरिया गांव (ETV Bharat)

तेजस्वी के नेतृत्व पर टिकी हैं निगाहें : ग्रामीणों और युवाओं के बीच राजद के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा तेजस्वी यादव को लेकर है. कई लोगों का मानना है कि तेजस्वी ने पार्टी को नया स्वरूप देने का प्रयास किया है, लेकिन लालू प्रसाद जैसी जनस्वीकार्यता और जमीनी पकड़ हासिल करना अभी बाकी है. राष्ट्रीय राजनीति में बदलते गठबंधन समीकरणों के बीच भी राजद की भूमिका और प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

''लालू जी पहले भी मजबूत थे आज भी मजबूत हैं. तेजस्वी ठीक उनके हो रस्ते पर चल रहे हैं. अकेले पूरा बीजेपी को हिला दिए 115 सीट ला दिए, लेकिन थोड़ी सी कमी खल रही है. लालू जी तबीयत खराब होने की वजह से गांव में नहीं आ रहे हैं. उस लिए यहां के लोग उदास हैं.''- राजकिशोर, स्थानीय युवक

लालू यादव के मां की मूर्ति (ETV Bharat)

उम्मीद और चिंता के बीच खड़ा है फुलवरिया : लालू प्रसाद यादव के 79वें जन्मदिन पर उनका पैतृक गांव फुलवरिया भावनाओं और राजनीतिक आकलन के दोराहे पर खड़ा दिखाई देता है. गांव में उनके प्रति सम्मान और लगाव आज भी कायम है, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल और भविष्य की चुनौतियों को लेकर चिंता भी मौजूद है. फिलहाल फुलवरिया की निगाहें तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीति और आने वाले चुनावी परिणामों पर टिकी हैं, जो तय करेंगे कि लालू की विरासत किस दिशा में आगे बढ़ती है.

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