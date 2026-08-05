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गाली-गलौज का विरोध करना पड़ा भारी, मजदूर को पीट-पीटकर मार डाला

गोपालगंज में घर के सामने अपशब्दों का विरोध करने पर मजदूर की पीट-पीटकर हत्या. आरोपियों की तलाश में पुलिस, पढें अटल बिहारी पाण्डेय की रिपोर्ट

man beaten to death in Gopalganj
गोपालगंज में मजदूर की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 5, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
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गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज स्थित कटेया नगर पंचायत के वार्ड संख्या-5 में गाली-गलौज का विरोध करना एक मजदूर को भारी पड़ गया. कथित तौर पर कुछ युवकों द्वारा लाठी-डंडों से की गई पिटाई में गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय बैरिस्टर मंडल की इलाज के दौरान गोपालगंज सदर अस्पताल में मौत हो गई.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव: घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है. सूचना पर पहुंची कटेया थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है.

अभद्र भाषा का विरोध करना पड़ा भारी: परिजनों के अनुसार बैरिस्टर मंडल बाजार में पोलदारी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे. सोमवार रात करीब नौ बजे कुछ युवक उनके घर के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे घर की महिलाओं और बेटियों की मौजूदगी को देखते हुए बैरिस्टर मंडल ने उन्हें वहां से हटने और गाली-गलौज नहीं करने को कहा.

युवकों ने लाठी-डंडों से किया हमला: आरोप है कि इससे नाराज युवक कुछ देर बाद लाठी-डंडों के साथ लौटे और उन पर हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल बैरिस्टर मंडल को पहले कटेया रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

परिवार का रो-रोकर बुरा हाल: मृतक परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे. उनके परिवार में एक पुत्र और चार बेटियां हैं. घटना के बाद पत्नी, मां और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

थानाध्यक्ष का बयान: कटेया थानाध्यक्ष अवधेश कुमार ने बताया कि परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

"परिजनों के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है." - अवधेश कुमार, कटेया थानाध्यक्ष

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