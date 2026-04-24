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बिहार में ज्वेलरी शॉप लूटकर भाग रहे बदमाशों की फायरिंग में एक की मौत, भीड़ ने लुटेरों को दबोचकर पीटा

गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप में लूटकर भाग रहे बदमाशों ने एक स्थानीय शख्स को गोली मार दी. लेकिन बाइक ने धोखा दे दिया, पढ़ें खबर

स्थानीय लोगों ने अपराधियों को दबोचा
स्थानीय लोगों ने अपराधियों को दबोचा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 24, 2026 at 5:51 PM IST

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गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट के बाद भागते समय बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी. लूट और हत्या के बाद भोरे थाना क्षेत्र स्थित लाला छपरा बाजार इलाके में तनाव फैल गया है. लूटकर भाग रहे बदमाशों को स्थानीय लोगों की भीड़ ने दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी बेदम पिटाई की.

बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स की मौत : वहीं बदमाशों की गोली का निशाना बने मृतक की पहचान कर ली गई है. मृतक भोरे थाना इलाके के सीसई गांव का रहने वाला था जिसका नाम डबलू मिश्रा था. पांच लुटेरे बाइक पर सवार होकर आए. और स्वर्ण व्यवसायी दीपक वर्मा की ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया. अपराधी दुकान में लूटपाट करने के इरादे से घुसे थे.

भाग रहे बदमाशों की बाइक
भाग रहे बदमाशों की बाइक (ETV Bharat)

ज्वेलरी शॉप में लूटपाट : दिनदहाड़े हुई इस वारदात से बाजार में अफरा-तफरी मच गई. लूटपाट करने के बाद जब अपराधी हथियार लहराते हुए भागने लगे, तभी एक बदमाश की बाइक स्टार्ट नहीं हो पाई, जिस कारण उसे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया. अन्य बदमाशों को जब स्थानीय लोगों ने उनका पीछा करने का साहस दिखाया, तब अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिससे गोली लगने से डब्ल्यू मिश्रा की मौत हो गई.

स्थानीय लोगों ने अपराधियों को दबोचा : अपराधियों के भागने के दौरान भीड़ ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक अपराधी को पकड़ लिया. पकड़े गए अपराधी की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई कर दी, जिसे बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया. हालांकि, अन्य अपराधी भागने में सफल रहे.

मौत पर लोगों ने मांगा मुआवजा : डबलू मिश्रा की मौत की खबर फैलते ही ग्रामीण उग्र हो गए. गुस्साए ग्रामीणों ने सीसई गांव के पास शव को रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और जिला प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग की.

''बाइक सवार कुछ बदमाशों द्वारा ज्वेलरी शॉप में लूट पाट की गई है. एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है. मामले की जांच की जा रही है. दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है. अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है."- आनंद मोहन गुप्ता, एसडीपीओ, हथुआ

अतिरिक्त पुलिस टीम तैनात : घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है. पुलिस उग्र ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रही है. पकड़े गए अपराधी से पूछताछ के आधार पर अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. बाजार में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

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