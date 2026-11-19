छात्राओं को बिना अनुमति राजगीर घुमाने पर हेडमास्टर और शिक्षक निलंबित, शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एक्शन
Gopalganj HM And Teacher Suspended: बिहार में छात्राओं को बिना अनुमति राजगीर घुमाने पर हेडमास्टर और शिक्षक निलंबित हो गए हैं. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : November 19, 2026 at 10:26 AM IST
पटना: गोपालगंज में छात्राओं को बिना विभागीय अनुमति राजगीर भ्रमण पर ले जाने और विद्यालय प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप में प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है.
हेडमास्टर और शिक्षक पर गिरी गाज
निलंबित शिक्षकों में वृन्दावन पंचायत स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एहसान अख्तर और प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव शामिल हैं. मामले की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.
क्या है मामला?
जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से कराई गई जांच में सामने आया कि शिक्षक एहसान अख्तर ने 2 से 5 अक्टूबर के बीच कक्षा 11वीं की छह छात्राओं को राजगीर भ्रमण कराया था. इसके लिए उन्होंने विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली थी. जांच रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षक ने अपने निजी खर्च पर छात्राओं को भ्रमण कराया लेकिन उनके अभिभावकों को यह जानकारी दी कि यात्रा सरकारी योजना के तहत कराई जा रही है. इसी आधार पर अभिभावकों से सहमति प्राप्त की गई थी.
हेडमास्टर की भूमिका पर भी सवाल
इस मामले में प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव की भूमिका भी सवालों के घेरे में आई. जांच में पाया गया कि उन्हें छात्राओं के इस अनधिकृत भ्रमण की जानकारी थी, इसके बावजूद उन्होंने इसकी सूचना विभाग के वरीय अधिकारियों को नहीं दी. विद्यालय के प्रधानाध्यापक होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह की गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें.
विद्यालय की अनियमितताएं आईं सामने
जांच के दौरान विद्यालय में दूसरी अनियमितताएं भी सामने आईं. रिपोर्ट में उपस्थिति पंजी में हाजिरी दर्ज कर विद्यालय से अनुपस्थित रहने, परीक्षा संचालन में गड़बड़ी और विद्यालय प्रबंधन में लापरवाही से जुड़ी शिकायतों का उल्लेख किया गया है.
शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एक्शन
इसके अलावे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शिक्षक के कथित आपत्तिजनक आचरण का भी जिक्र किया गया है. शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई को विद्यालयों में अनुशासन और विभागीय नियमों के पालन को लेकर सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
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