ETV Bharat / state

छात्राओं को बिना अनुमति राजगीर घुमाने पर हेडमास्टर और शिक्षक निलंबित, शिक्षा मंत्री के निर्देश पर एक्शन

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर कार्रवाई ( ETV Bharat )

पटना: गोपालगंज में छात्राओं को बिना विभागीय अनुमति राजगीर भ्रमण पर ले जाने और विद्यालय प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप में प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर कराई गई जांच के बाद शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है.

हेडमास्टर और शिक्षक पर गिरी गाज

निलंबित शिक्षकों में वृन्दावन पंचायत स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एहसान अख्तर और प्रधानाध्यापक कृष्ण भगवान यादव शामिल हैं. मामले की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को जांच कर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.