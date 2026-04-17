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शादी की तो कॉलेज से निकाल दी जाएंगी छात्राएं, बिहार में GNM स्कूल का अजीबोगरीब फरमान

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गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां हथुआ स्थित सरकारी जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल की प्राचार्या ने छात्राओं के लिए एक 'अजीबोगरीब फरमान' जारी किया है. इस फरमान के तहत शैक्षणिक सत्र के दौरान छात्राओं के विवाह करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. हथुआ अनुमंडलीय जीएनएम स्कूल की प्राचार्या द्वारा जारी किए गए लिखित दिशा-निर्देश ने जिले में नई बहस छेड़ दी है. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो छात्राएं इस संस्थान में नर्सिंग का प्रशिक्षण ले रही हैं, वे अपने तीन साल के कोर्स (शैक्षणिक सत्र) के दौरान शादी नहीं कर सकतीं. प्राचार्या के इस आदेश में केवल प्रतिबंध ही नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि यदि कोई छात्रा सत्र के बीच में विवाह करती है, तो उसका नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा. छात्राओं को प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना होगा और उन्हें संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा. दरअसल जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि ''सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान विवाह करना प्रतिबंधित है. यदि कोई छात्रा इस अवधि में शादी करती है तो इसकी सूचना विभाग को दे दी जाएगी, एवं उसका नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होगे.'' संस्थान प्रबंधन का इस नियम के पीछे तर्क है कि विवाह के बाद छात्राओं की पढ़ाई और ट्रेनिंग प्रभावित होती है. उनके अनुसार, नर्सिंग एक गंभीर पेशा है जिसमें पूर्ण समर्पण और उपस्थिति की आवश्यकता होती है, और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण छात्राएं अपने नैदानिक कर्तव्यों के साथ न्याय नहीं कर पातीं.