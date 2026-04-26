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बिहार में ननद-भाभी से सामूहिक दुष्कर्म, दो गिरफ्तार.. 4 आरोपियों की तलाश

छह लोगों पर दुष्कर्म का आरोप : शिकायत के मुताबिक, इसी दौरान छह युवकों ने दोनों का अपहरण कर लिया और फिर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. सामूहिक दुष्कर्म की घटना के किसी तरह दोनों पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया. पीड़ित ननद नाबालिग है.

गोपालगंज में ननद-भाभी से सामूहिक दुष्कर्म : यह पूरा मामला जादोपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. आरोप है कि छह युवकों ने मिलकर दो महिलाओं के साथ गैंगरेप किया, जो रिश्ते में ननद और भाभी हैं. बताया गया कि 22 अप्रैल को रात्रि में ये दोनों घर से शौच के लिए बाहर निकली थीं.

गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज जिले में एक महिला और किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है. दोनों महिलाएं रिश्ते में ननद और भाभी हैं. मामले में गोपालगंज पुलिस अधीक्षक ने दो आरोपियों के गिरफ्तार करने का दावा किया है.

2 गिरफ्तार, बाकि की तलाश में छापेमारी : घटना के बाद पीड़ितों ने 25 अप्रैल को स्थानीय थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई. इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, अभी भी इस मामले में चार अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.

25 अप्रैल को थाने में लिखित शिकायत : जादोपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि, पीड़िता के आवेदन के आधार पर जादोपुर 25 अप्रैल को सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया. सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 व थाना जादोपुर द्वारा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया.

''घटनास्थल से साक्ष्य संकलन के लिए FSL टीम को सूचित किया गया. 'जिसके बाद घटनास्थल से एफएसएल टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए और किशारी एवं महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया.'' - अनिल कुमार, थानाध्यक्ष, जादोपुर

छापेमारी लगातार जारी : गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपी नीतीश कुमार और अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पतहरा गांव के रहने वाले हैं. गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है.

''अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लागातार छापामारी की जा रही है. इस मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान पूर्ण कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सभी आरोपियों को शीघ्र सजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.'' - विनय कुमार तिवारी, पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज