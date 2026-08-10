ETV Bharat / state

नेपाल की बारिश से उफान पर गंडक नदी, दर्जनों गांवों में घुसा पानी.. स्कूल परिसर भी जलमग्न

गोपालगंज में बाढ़ ने असर दिखाना शुरू कर दिया है. कई गांवों में पानी भर गया है. अटल बिहारी पांडेय की रिपोर्ट..

Gopalganj Flood
गोपालगंज में बाढ़ का असर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोपालगंज: नेपाल के तराई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब बिहार के गोपालगंज जिले में साफ तौर पर दिखने लगा है. गंडक नदी के उफान पर आने से निचले और दियारा इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. दर्जन भर से अधिक गांव पानी के प्रचंड बहाव की चपेट में हैं और चारों तरफ केवल जलप्रलय का नजारा दिख रहा है.

कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी: बाढ़ के पानी ने सदर प्रखंड और मांझा प्रखंड के दर्जनों गांवों को अपनी आगोश में ले लिया है. रामनगर, मेहंदिया, जगिरी टोला, खाप मकसूदपुर, कमल चौधरी के टोला, रामपुर टेंगराही, राजवाही और नेमुईया जैसे गांवों में तबाही का माहौल है.

गोपालगंज में बाढ़ (ETV Bharat)

सड़क संपर्क टूटा: गांव की मुख्य सड़कों पर 3 से 5 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे लगभग दो दर्जन गांवों का जिला व प्रखंड मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह कट चुका है. गांवों के स्कूल, प्लस-टू विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और हेल्थ सेंटर पानी में डूब चुके हैं, जिससे बुनियादी सेवाएं ठप हैं.

Gopalganj Flood
सड़क पर बह रहा पानी (ETV Bharat)

बाढ़ के कारण चुनौती बढ़ी: बाढ़ के कारण कई कच्चे और पक्के मकानों की नींव कमजोर हो चुकी है और उनके ढहने का खतरा लगातार मंडरा रहा है. दैनिक जरूरतों के सामान और भोजन के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे पानी से गुजरना पड़ रहा है. पानी में विषैले जलीय जीव-जंतुओं और सांपों का खतरा अलग से बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों की रातें खौफ में बीत रही हैं.

क्या बोले ग्रामीण?: बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का आरोप है कि इस आपदा के समय में भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं पहुंची है. हालांकि अंचलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है लेकिन धरातल पर अबतक न तो कोई राहत सामग्री बांटी गई है और न ही लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए नाविक व्यवस्था की गई है.

Gopalganj Flood
आने-जाने में भी दिक्कत (ETV Bharat)

"हर साल हम सब कुछ गंवा बैठते हैं. खून-पसीने की कमाई से बने घर नदी में समा जाते हैं. बारिश के दिनों में हमें हाईवे और तटबंधों पर शरण लेनी पड़ती है, फिर भी सरकार इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकालती"- रामसेवक महतो, स्थानीय

ये भी पढ़ें:

बिहार में द्वार पर दस्तक दे रही कोसी, लोगों में खौफ, सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू

नेपाल में भारी बारिश से बिहार के बगहा में आफत, गंडक बराज से छोड़ा गया 2.30 लाख क्यूसेक पानी

'घर के मुहाने तक पहुंची कोसी..' बिहार में नदियों का बढ़ा जलस्तर, उफान पर बागमती, अलर्ट जारी

जब कोसी 'मैया' से 'डायन' बन जाती है.. रेणु की कलम से दर्ज है बिहार की सबसे मार्मिक बाढ़ की 'रिपोर्ट'

अंतरिक्ष से कोसी में बाढ़ की ISRO करेगा निगरानी, फ्लैश फ्लड से मिलेगा समय रहते जानकारी

Explainer : माउंट एवरेस्ट से उतरी कोसी इस बार रहेगी शांत या मचाएगी बिहार में तबाही, जानिए सरकार की क्या है तैयारी?

TAGGED:

BIHAR FLOOD
गोपालगंज में बाढ़
GOPALGANJ NEWS
गंडक नदी उफान पर
GOPALGANJ FLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.