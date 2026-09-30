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गंडक बैराज से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक पानी का दिखने लगा असर, गोपालगंज के कई गांवों में घुसा पानी

गंडक बैराज से छोड़े गये 5 लाख क्यूसेक पानी का असर ( ETV Bharat )

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में जैसे-जैसे गंडक का जलस्तर बढ़ता जा रहा है निचले इलाके डूबते जा रहे हैं. लोगों के घरों में पानी घुस चुका है. लोग घरों में मदद आने का इंतजार कर रहे हैं. तीन दिन से लोग भूखे प्यासे मदद आने का इंतजार कर रहे हैं.

बाढ़ के इस तांडव के बीच सिर छिपाने और सोने की समस्या सबसे विकराल रूप ले चुकी है. सुरक्षित स्थानों की कमी के कारण कई परिवार पानी के बीच ही अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं. सदर प्रखंड के हीरापाकड़ और मेहंदिया गांव की स्थिति तो और भी अधिक भयावह हो चुकी है. बच्चे और बुजुर्गों के लिए बाढ़ आफत बन गई है.

जलस्तर अचानक बढ़ने से दियारा वासियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं. घरों में पानी घुस जाने के कारण रसोई का सामान बह गया है या फिर पूरी तरह भीग चुका है. इस वजह से लोगों के सामने भोजन पकाने तक का संकट उत्पन्न हो गया है. इसके साथ ही, अधिकांश चापाकल पानी में डूब चुके हैं, जिससे स्वच्छ पेयजल की एक-एक बूंद के लिए हाहाकार मचा हुआ है. राहत की बात ये है कि गंडक बैराज से पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है. लेकिन अभी भी निचले इलाके के लिए चुनौती कम नहीं हुई है.

दरअसल, वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़े गए 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी के बाद गंडक नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. उफनाई नदी के वेग ने दियारा क्षेत्र में तबाही मचा रखी है. दियारा वासियों के सामने जीवन बचाने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है. देखते ही देखते पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है. लोगों के घरों में घुटने से अधिक पानी भर गया है.

गंडक बैराज से छोड़े गये 5 लाख क्यूसेक पानी का असर

गांव में घुसा गंडक का पानी (ETV Bharat)

"पिछले तीन दिन से ये हाल है. घर में पानी भरा हुआ है. बाल बच्चों को लेकर इसी चारपाई पर बैठा हुआ हूं. पानी से पैर गल गया है. अभी तक कोई राहत सामाग्री नहीं मिली है. कुछ लोग आए थे नाम लिखकर ले गए हैं. पानी लगातार बढ़ता जा रहा है."- नरेश मांझी, स्थानीय बुजुर्ग

ग्राउंड जीरो पर लोगों का हाल बुरा

ग्राउंड जीरो पर जब हमारे रिपोर्टर ने स्थिति का जायजा लिया, तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया. पूरा घर पानी से लबालब भरा हुआ है और एक परिवार पानी के बीच लगी चारपाई पर अपने बच्चों के साथ दुबककर दिन और रात काटने को मजबूर है. चारपाई के नीचे सिर्फ और सिर्फ पानी का तेज बहाव दिख रहा है.

गलियों में बह रही गंडक की धारा (ETV Bharat)

चारों तरफ गंडक का फैल रहा पानी

चारों तरफ फैले जलभराव ने दियारा वासियों को गांव में ही बंधक बना दिया है. पीड़ित परिवारों का कहना है कि वे इस स्थिति में बेबस हैं. आखिर अपने मासूम बच्चों को लेकर जाएं तो कहां जाएं? दियारा इलाके के लोग अब सरकार और स्थानीय प्रशासन से राहत सामग्री, सूखा राशन, पीने का पानी और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की गुहार लगा रहे हैं. यदि समय रहते इन तक प्रशासनिक मदद नहीं पहुंची, तो स्थिति और भी भयावह रूप ले सकती है.

आवागमन भी बाढ़ से प्रभावित

बता दें की सदर प्रखंड, मांझा और बरौली बैकुंठपुर सिधवलिया प्रखंड के करीब तीन से चार दर्जन गांवों में गंडक नदी का पानी प्रवेश कर गया है. पानी गांवों के आसपास फैलने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है. गांवों में पानी प्रवेश करने के बाद आवागमन भी प्रभावित होने लगा है. निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को पानी बढ़ने की चिंता सता रही है.

घरों में भी घुसा पानी (ETV Bharat)

निचले इलाके के लोगों के लिए अलर्ट

प्रशासन की ओर से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी लगातार बढ़ता रहा तो कई और गांवों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर सकता है. इससे पशुओं के लिए चारा और लोगों के लिए आवागमन की समस्या भी बढ़ने की आशंका है.

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