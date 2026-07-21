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ईरान-अमेरिका युद्ध में मारे गए बिहार के इंजीनियर का दुबई से आया शव, मौत के 7 दिन बाद हुआ अंतिम संस्कार

दुबई में गोपालगंज के युवक की मौत ( ETV Bharat )

अंतिम दर्शन को पहुंचे लोग: सोनू गुप्ता के अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग उमड़ पड़े. हर कोई इस होनहार युवक को अंतिम विदाई देने पहुंचा. गांव की गलियां लोगों से पट गईं और हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई.

आंसुओं में डूबा परिवार और गांव: जैसे ही ताबूत में बंद पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, चारों ओर चीख-पुकार मच गई. माता-पिता अपने लाडले बेटे से लिपटकर बेसुध हो गए. परिजनों और गांव वालों की आंखों में आंसू थे. पूरा इलाका सिसकियों से गूंज उठा.

भावुक हुई अंतिम यात्रा: अंतिम यात्रा के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। नम आंखों से लोग शवयात्रा में शामिल हुए. शव को पिपराही पुल स्थित श्मशान घाट ले जाया गया, जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया.

इंजीनियर को बड़े भाई ने दी मुखा (ETV Bharat)

बड़े भाई ने दी मुखाग्नि: श्मशान घाट पर बड़े भाई आलोक कुमार ने अपने छोटे भाई सोनू को मुखाग्नि दी. इस क्षण उपस्थित हर व्यक्ति का कलेजा मुंह को आ गया. एक हंसता-खेलता परिवार पंचतत्व में विलीन होते ही बिखर गया.

मरीन इंजीनियर सोनू गुप्ता (ETV Bharat)

परिवार का इंतजार और दर्द: मृतक के परिवार ने लंबे समय तक शव का इंतजार किया. माता-पिता और भाई हर पल दरवाजे की ओर देखते रहे. परिजनों ने कहा कि बेटे के जाने का गम तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन सनातन परंपरा अनुसार अंतिम संस्कार करने की तसल्ली मिल गई.

दुबई से एक सप्ताह बाद घर पहुंचा शव (ETV Bharat)

गांव के पसरा मातम: रोहन उर्फ सोनू गुप्ता थावे प्रखंड के जूता-चप्पल व जनरल स्टोर व्यवसायी संजय प्रसाद गुप्ता के सबसे छोटे बेटे थे. वे दुबई की अल बयाह एडनौक कंपनी में शिप इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे. 13 जुलाई को सऊदी अरब से लौट रहे जहाज पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी हमले में उनकी मौत हो गई.

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