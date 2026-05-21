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बिहार में 100 से अधिक निजी विद्यालयों पर लग सकता है ताला, DEO ने भेजा नोटिस

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में शिक्षा विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है. जिले में अवैध और बिना प्रशासनिक स्वीकृति के चल रहे निजी विद्यालयों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के 100 से अधिक गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को ई-पोर्टल पर आवेदन करने का नोटिस जारी किया है.

10 दिनों का दिया गया समय : विभाग की इस औचक कार्रवाई से जिले के निजी स्कूल संचालकों और शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मच गया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, इन सभी चिन्हित स्कूलों को आगामी 10 दिनों के भीतर सरकार के आधिकारिक ई-पोस्टल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन करने का आदेश दिया गया है.

'स्कूल बंद होगा, कानूनी कार्रवाई होगी' : DEO ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी विद्यालय तय समय सीमा के अंदर मान्यता के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसे पूरी तरह अवैध माना जाएगा. ऐसे स्कूलों को न सिर्फ तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, बल्कि उनके संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.

''शिक्षा विभाग को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में दर्जनों स्कूल बिना किसी सरकारी मापदंड और मान्यता के धड़ल्ले से चल रहे हैं. इन स्कूलों के पास न तो पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और न ही योग्य शिक्षक.''- योगेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज