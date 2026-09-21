बाहर से बंद था दरवाजा, अंदर बिखरा हुआ था खून; मिस्ट्री बनी NEET की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत
गोपालगंज में किराए के कमरे में रह रही 20 वर्षीय NEET छात्रा का शव संदिग्ध हालत में लटकता मिला. मामले की जांच जारी. रिपोर्ट- अटल
Published : September 21, 2026 at 6:59 AM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में एक किराए के मकान में रहकर NEET की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. रविवार देर शाम श्याम सिनेमा रोड स्थित कमरे में छात्रा का शव पंखे से लटकता हुआ पाया गया. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी.
कमरे में लटकता मिला शव
एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस फिलहाल मौत के कारणों की जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक, छात्रा पिछले करीब एक साल से श्याम सिनेमा रोड स्थित एक किराए के मकान में रह रही थी और ऑनलाइन माध्यम से NEET की तैयारी कर रही थी. रविवार शाम उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था. आसपास के लोगों को जब स्थिति संदिग्ध लगी तो उन्होंने दरवाजे से झांककर देखा. अंदर छात्रा का शव लटकता हुआ दिखाई दिया.
कमरे में सामान बिखरा
स्थानीय लोगों के मुताबिक, कमरे के अंदर सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था. बेड के पास खून के निशान और मोबाइल भी पड़ा हुआ बताया जा रहा है. हालांकि, घटनास्थल की इन परिस्थितियों का मौत से क्या संबंध है, यह पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.
डायल 112 की सूचना पर पहुंची पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी. टीम मौके पर पहुंची और कमरे की स्थिति देखने के बाद नगर थाना पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद नगर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई.
परिजनों के पहुंचने पर माहौल गमगीन
घटना की सूचना मिलने के बाद छात्रा के परिजन मौके पर पहुंचे. परिवार के मुताबिक, वह तीन भाइयों के बीच इकलौती बहन थी और पढ़ाई में काफी होनहार थी. वह डॉक्टर बनने का सपना लेकर गोपालगंज में रहकर NEET की तैयारी कर रही थी. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.
मोबाइल और कमरे की भी जांच
पुलिस मामले की हर संभावित दिशा में जांच कर रही है. कमरे की तलाशी ली जा रही है, ताकि घटना से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग मिल सके. छात्रा के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स की भी जांच की जा रही है. पुलिस घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
नगर थाना पुलिस के मुताबिक, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
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