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बाहर से बंद था दरवाजा, अंदर बिखरा हुआ था खून; मिस्ट्री बनी NEET की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत

गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में एक किराए के मकान में रहकर NEET की तैयारी कर रही 20 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. रविवार देर शाम श्याम सिनेमा रोड स्थित कमरे में छात्रा का शव पंखे से लटकता हुआ पाया गया. सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी.

कमरे में लटकता मिला शव

एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है. पुलिस फिलहाल मौत के कारणों की जांच कर रही है. जानकारी के मुताबिक, छात्रा पिछले करीब एक साल से श्याम सिनेमा रोड स्थित एक किराए के मकान में रह रही थी और ऑनलाइन माध्यम से NEET की तैयारी कर रही थी. रविवार शाम उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था. आसपास के लोगों को जब स्थिति संदिग्ध लगी तो उन्होंने दरवाजे से झांककर देखा. अंदर छात्रा का शव लटकता हुआ दिखाई दिया.

कमरे में सामान बिखरा

स्थानीय लोगों के मुताबिक, कमरे के अंदर सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था. बेड के पास खून के निशान और मोबाइल भी पड़ा हुआ बताया जा रहा है. हालांकि, घटनास्थल की इन परिस्थितियों का मौत से क्या संबंध है, यह पुलिस की जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

डायल 112 की सूचना पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी. टीम मौके पर पहुंची और कमरे की स्थिति देखने के बाद नगर थाना पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद नगर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच कराई.