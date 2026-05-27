JDU विधायक पप्पू पांडेय की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, 16 एकड़ जमीन पर कब्जा का मामला
अगले 8 दिनों के लिए पप्पू पांडेय को फिर से राहत मिल गई है. कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक को बरकरार रखा है. पढ़ें खबर
Published : May 27, 2026 at 2:09 PM IST
गोपालगंज : जनता दल यूनाइटेड के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय को सिविल कोर्ट के एडीजे -3 एमपी एमएलए स्पेशल न्यायालय से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. भू-माफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोपों से घिरे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के विधायक की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक बरकरार रखी है.
पप्पू पांडेय की गिरफ्तारी पर रोक : इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई अब आगामी 3 जून को निर्धारित की गई है और उसी दिन अंतिम फैसला होगा. जिस पर पूरे जिले की राजनीतिक और प्रशासनिक नजरें टिकी हुई हैं. इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है. राजनीतिक गलियारों में भी इस बात को लेकर सरगर्मी तेज है कि 3 जून को अदालत का रुख क्या रहता है?
क्या है पूरा मामला? : दरअसल, कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में 16 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का यह पूरा मामला है. जिसमें विधायक पप्पू पांडेय को भू-माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए आरोपी बनाया गया है.
कोर्ट में चल रही कानूनी प्रक्रिया : इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर पुलिस लगातार जांच कर रही है. विधायक पर पद का दुरुपयोग करने और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने के आरोप हैं, जिसे लेकर कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया चल रही है.
अग्रिम जमानत के लिए दाखिल की गई थी याचिका : मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी. पूर्व की सुनवाई में अदालत ने पुलिस को उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था. ताजा सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इस राहत को अगली तारीख तक बढ़ा दिया है. अब 3 जून को होने वाली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन कोर्ट द्वारा अंतिम फैसला सुनाया जाएगा.
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