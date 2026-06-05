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बाहुबली अनंत सिंह को राहत बरकरार, अब जमानत याचिका पर 8 जून को आएगा अंतिम फैसला

अनंत सिंह को राहत बरकरार ( ETV Bharat )

गोपालगंज: मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. गोपालगंज के एडीजे-3 सह स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अश्लील नृत्य और खुलेआम हथियार लहराने से जुड़े मामले को लेकर यह सुनवाई पूरी की गई. अनंत सिंह मामले में सुनवाई: अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने पक्ष में जोरदार दलीलें पेश कीं. एक तरफ जहां अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता, कानून-व्यवस्था और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया. वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताते हुए अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई. मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat) "सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एफएसएल रिपोर्ट पेश की जानी थी लेकिन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकी. इसके बाद बचाव पक्ष ने दलील दी कि अब तक ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे आरोपियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता स्थापित हो सके. मामले की कई धाराएं जमानती प्रवृत्ति की हैं और आर्म्स एक्ट के तहत भी अब तक कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है."- राजेश कुमार पाठक, अधिवक्ता, बचाव पक्ष