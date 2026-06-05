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बाहुबली अनंत सिंह को राहत बरकरार, अब जमानत याचिका पर 8 जून को आएगा अंतिम फैसला

आज अनंत सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले को आर्डर पर रखा गया है. अब 8 जून को अगली सुनवाई होगी. पढ़ें..

Anant Singh
अनंत सिंह को राहत बरकरार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 3:12 PM IST

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गोपालगंज: मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. गोपालगंज के एडीजे-3 सह स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अश्लील नृत्य और खुलेआम हथियार लहराने से जुड़े मामले को लेकर यह सुनवाई पूरी की गई.

अनंत सिंह मामले में सुनवाई: अदालत के समक्ष दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने-अपने पक्ष में जोरदार दलीलें पेश कीं. एक तरफ जहां अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता, कानून-व्यवस्था और सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया. वहीं दूसरी तरफ अनंत सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद बताते हुए अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई.

Anant Singh
मोकामा विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

"सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एफएसएल रिपोर्ट पेश की जानी थी लेकिन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं हो सकी. इसके बाद बचाव पक्ष ने दलील दी कि अब तक ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, जिससे आरोपियों की प्रत्यक्ष संलिप्तता स्थापित हो सके. मामले की कई धाराएं जमानती प्रवृत्ति की हैं और आर्म्स एक्ट के तहत भी अब तक कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है."- राजेश कुमार पाठक, अधिवक्ता, बचाव पक्ष

'ऑर्डर' पर मामला: स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को बेहद गंभीरता से सुना और मामले के सभी कानूनी पहलुओं व दस्तावेजों का अवलोकन किया. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने इस मामले को 'ऑर्डर' पर रख दिया है. कोर्ट ने इस अग्रिम जमानत याचिका पर अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए 8 जून की तारीख मुकर्रर की है.

Anant Singh bail plea
अनंत सिंह मामले में सुनवाई (ETV Bharat)

विधायक को राहत बरकरार: हालांकि मोकामा विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह को फिलहाल राहत बरकरार है. कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखा है. वहीं इस मामले में गुड्डू राय समेत अन्य याचिकाकर्ताओं को भी राहत दी गई है.

क्या है मामला?: दरअसल, यह पूरा विवाद मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव का है. आरोप है कि 2 मई को जनेऊ संस्कार में हुए अश्लील नृत्य और उस दौरान खुलेआम हथियार लहराकर प्रदर्शन किया गया. इस मामले में अनंत सिंह को भी आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये भी पढ़ें: गोपालगंज हथियार प्रदर्शन मामले में अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को राहत, गिरफ्तारी पर रोक

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