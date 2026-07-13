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'साजिश के तहत फंसाया' कोर्ट में पेशी के बाद अनंत सिंह को मिली जमानत, गुंजन सिंह को भी राहत

अनंत सिंह को मिली जमानत ( ETV Bharat )

गोपालगंज: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' और मशहूर भोजपुरी गायक गुंजन सिंह आज गोपालगंज सिविल कोर्ट में पेश हुए. अश्लील डांस और सरेआम हथियार लहराने से जुड़े मामले में एसीजेएम-1 की अदालत में पेश होने के बाद दोनों ने बेल बॉन्ड भरा. जिसके बाद उनको जमानत मिल गई. अनंत सिंह की पेशी को देखते हुए गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे. 'साजिश के तहत फंसाया': ईटीवी भारत से बातचीत में जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि उनको न्यायालय पर भरोसा था. साजिश के तहत उनको फंसाया गया है. अच्छा लग रहा है कि आज कोर्ट से जमानत मिल गई. अनंत सिंह और गुंजन सिंह को जमानत (ETV Bharat) "अच्छा लग रहा है कि मुझे बेल मिल गई है. वीडियो तो मीडिया वालों ने ही वायरल कर दिया था, जबकि मैं तो वहां ता भी नहीं. जब तक मैं था. कुछ नहीं हुआ था. साजिश के तहत ऐसा किया गया. वहां तो प्रशासन भी था. कुछ गलत था तो वहां न पूछते सरासर गलत हुआ."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक, मोकामा