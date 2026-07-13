'साजिश के तहत फंसाया' कोर्ट में पेशी के बाद अनंत सिंह को मिली जमानत, गुंजन सिंह को भी राहत
अनंत सिंह और गुंजन सिंह को गोपालगंज कोर्ट से बेल मिल गई है. दोनों आज अदालत में पेश हुए थे. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 13, 2026 at 4:06 PM IST
गोपालगंज: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह उर्फ 'छोटे सरकार' और मशहूर भोजपुरी गायक गुंजन सिंह आज गोपालगंज सिविल कोर्ट में पेश हुए. अश्लील डांस और सरेआम हथियार लहराने से जुड़े मामले में एसीजेएम-1 की अदालत में पेश होने के बाद दोनों ने बेल बॉन्ड भरा. जिसके बाद उनको जमानत मिल गई. अनंत सिंह की पेशी को देखते हुए गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे.
'साजिश के तहत फंसाया': ईटीवी भारत से बातचीत में जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा कि उनको न्यायालय पर भरोसा था. साजिश के तहत उनको फंसाया गया है. अच्छा लग रहा है कि आज कोर्ट से जमानत मिल गई.
"अच्छा लग रहा है कि मुझे बेल मिल गई है. वीडियो तो मीडिया वालों ने ही वायरल कर दिया था, जबकि मैं तो वहां ता भी नहीं. जब तक मैं था. कुछ नहीं हुआ था. साजिश के तहत ऐसा किया गया. वहां तो प्रशासन भी था. कुछ गलत था तो वहां न पूछते सरासर गलत हुआ."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक, मोकामा
क्या बोले अधिवक्ता?: वहीं, अनंत सिंह के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने कहा, '15 जून को ही माननीय एडीजे 3 की अदालत द्वारा अनंत सिंह और गुंजन सिंह को अग्रिम जमानत दी गई थी. उस मामले में दोनों आज माननीय कोर्ट में बेल बांड भर कर पेश हुए. जिस वीडियो के आधार पर आरोपी बनाया गया था, वह वीडियो एडिटेड है.'
क्या है मामला?: दरअसल अनंत सिंह पर आरोप है कि मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमराव गांव में आयोजित जनेऊ संस्कार में जब वह शामिल हुए थे, तब उस कार्यक्रम में अश्लील डांस हुआ. साथ ही हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी.
इस मामले में बाहुबली अनंत सिंह और गुंजन सिंह समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था. गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बाद दोनों आरोपियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट से दोनों को 15 जून को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी. वहीं, कानूनी प्रक्रियाओं के तहत अग्रिम जमानत मिलने के बाद आज दोनों औपचारिक रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए और बेल बॉन्ड भरा.
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