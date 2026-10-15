नवरात्रि में 'दैवीय न्याय'.. बिहार में विख्यात मंदिर के चोरों को कोर्ट ने दी 7-7 साल की कड़ी सजा
गोपालगंज की सीजेएम अदालत ने प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में चोरी के पांचों दोषियों को सात-सात साल तक की कड़ी सजा सुनाई. रिपोर्ट-अटल बिहारी पांडे
Published : October 15, 2026 at 8:59 PM IST
गोपालगंज: बिहार के गोपालगंज स्थित विश्वविख्यात आस्था के बड़े केंद्र मां थावे भवानी मंदिर में हुई चोरी के चर्चित मामले में सिविल कोर्ट के सीजेएम की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने इस सनसनीखेज मामले में संलिप्त पाए गए पांचों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है.
सात साल सश्रम कारावास की सजा
पावन नवरात्रि के अवसर पर आए इस फैसले से श्रद्धालुओं में संतोष का माहौल है, क्योंकि न्याय की देवी के दरबार में ही चोरी करने वाले अपराधियों को कानून का कड़ा पाठ पढ़ाया गया है. इस गंभीर मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट ने चार दोषियों को सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
दस हजार रुपये अर्थदंड
इसके साथ ही इन सभी पर दस दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले से जुड़े पांचवें अभियुक्त को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस कड़े रुख से अपराधियों और असामाजिक तत्वों के बीच एक स्पष्ट संदेश गया है कि धार्मिक स्थलों या आम जनजीवन की आस्था और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
सालभर पहले हुई थी चोरी
मिली जानकारी के मुताबिक मां थावेवाली के दरबार में बीते 17 दिसंबर 2025 को असामाजिक तत्वों ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया था. चोरों ने मां के दरबार में घुसकर तिजोरी और गल्ले में रखे जेवरात, मुकुट और कई अन्य कीमती सामानों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. इस वारदात से जिलेभर के लोगों में भारी आक्रोश फैल गया था.
देवी के न्याय का प्रतीक मान रहे लोग
वहीं घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान शुरू किया और सबूतों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. यह फैसला ठीक नवरात्रि के दिनों में आने से आम लोगों और मां के भक्तों के बीच इसकी खासी चर्चा है. भक्तों का मानना है कि शक्ति की आराधना के इन विशेष दिनों में मां के दरबार के चोरों को सजा मिलना एक प्रकार से देवी के न्याय का प्रतीक है.
पुलिस प्रशासन के लिए भी बड़ी सफलता
जिला प्रशासन और पुलिस महकमे के लिए भी इस मामले में स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाना एक बड़ी सफलता माना जा रहा है. स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत चल रहे मामले में BNS के तहत CJM भारती कुमारी ने पांच अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए सजा सुनाई.
पड़ोसी राज्य का दोषी भी शामिल
दोषियों में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जमनिया बेटावर कला गांव निवासी देवानन्द राय का बेटा दीपक राय, गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के आरार गांव निवासी स्वर गुलाब साई का बेटा गुड्डन साई उर्फ गुडल साई, स्व गुलाब साई का बेटा शरीफ साई, मोतिहारी जिले के गोविन्दगंज के राजेपुर गांव निवासी अनवर अंसारी के बेटा इजमामुल आलम और सिवान जिले के छोटपुर निवासी अख्तर अली का बेटा एजाज अली शामिल हैं.
उदाहरण पेश किया गया
मामले में एसडीपीओ आनंद शंकर शर्मा ने बताया कि हमने पूरे मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत रखा हुआ था. दोषियों को सात-सात साल की सजा दिलवा पाए हैं. कस्टडी में रहते हुए 6 महीने में हमने ट्रायल कनक्लूड करवाया है जो कि नए कानून के तहत एक उदाहरण पेश किया गया है.
"हमने पूरे मामले को स्पीडी ट्रायल के तहत रखा हुआ था. दोषियों को सात-सात साल की सजा दिलवा पाए हैं. कस्टडी में रहते हुए 6 महीने में हमने ट्रायल कनक्लूड करवाया है जो कि नए कानून के तहत एक उदाहरण पेश किया गया है."- आनंद शंकर शर्मा, एसडीपीओ
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