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नवरात्रि में 'दैवीय न्याय'.. बिहार में विख्यात मंदिर के चोरों को कोर्ट ने दी 7-7 साल की कड़ी सजा

गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में चोरी ( ETV Bharat )

सात साल सश्रम कारावास की सजा