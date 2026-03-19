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दुबई के ठेकेदार रामाश्रय सिंह हत्याकांड में आया फैसला, दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

गोपालगंज सिविल कोर्ट ( ETV Bharat )

गोपालगंज: दुबई के ठेकेदार रामाश्रय सिंह हत्याकांड में आरोपियों को सजा सुनाई गई है. गुरुवार को गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 की कोर्ट ने बहुचर्चित उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-II) कुमार सुधांशु की अदालत ने इस मामले में दो अभियुक्तों, राजू सिंह और विनय कुमार मिश्र, को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. ठेकेदार हत्याकांड में आया फैसला: कोर्ट के इस फैसले से करीब सात साल पुराने इस सनसनीखेज मामले में पीड़ित परिवार को न्याय हो मिला है. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक रामेश्वर सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, मोहनीश कुमार शाही और रूपेश तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भतीजे राजू सिंह और पूर्व बीडीसी विनय कुमार मिश्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. इसके साथ ही इस हत्याकांड में कुल नामजद नौ लोगों में से छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी. 2019 में गोली मारकर हत्या: दरअसल, 13 जून 2019 को रामाश्रय सिंह की खजुरहा के उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले को लेकर रामाश्रय सिंह के बड़े भाई हरिनारायण सिंह ने पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भाई ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुच्ची सिंह और दो भतीजों राजू सिंह और विवेक सिंह,पूर्व उप प्रमुख अरुण कुमार मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र व उनके भतीजे संजय कुमार मिश्र उर्फ बब्लू मिश्र, अधिवक्ता राघवेन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रभुनाथ सिंह, पूर्व बीडीसी विनय कुमार मिश्र और बसदेवा गांव के अवधेश गोंड़ के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.