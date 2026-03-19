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दुबई के ठेकेदार रामाश्रय सिंह हत्याकांड में आया फैसला, दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

गोपालगंज सिविल कोर्ट ने ठेकेदार रामाश्रय सिंह हत्याकांड में फैसला सुना दिया है. दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. पढ़ें..

Gopalganj Civil Court
गोपालगंज सिविल कोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 19, 2026 at 8:56 PM IST

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गोपालगंज: दुबई के ठेकेदार रामाश्रय सिंह हत्याकांड में आरोपियों को सजा सुनाई गई है. गुरुवार को गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 की कोर्ट ने बहुचर्चित उद्योगपति रामाश्रय सिंह हत्याकांड में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-II) कुमार सुधांशु की अदालत ने इस मामले में दो अभियुक्तों, राजू सिंह और विनय कुमार मिश्र, को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है.

ठेकेदार हत्याकांड में आया फैसला: कोर्ट के इस फैसले से करीब सात साल पुराने इस सनसनीखेज मामले में पीड़ित परिवार को न्याय हो मिला है. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक रामेश्वर सिंह और बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, मोहनीश कुमार शाही और रूपेश तिवारी की दलीलों को सुनने के बाद पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भतीजे राजू सिंह और पूर्व बीडीसी विनय कुमार मिश्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. इसके साथ ही इस हत्याकांड में कुल नामजद नौ लोगों में से छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी.

2019 में गोली मारकर हत्या: दरअसल, 13 जून 2019 को रामाश्रय सिंह की खजुरहा के उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मामले को लेकर रामाश्रय सिंह के बड़े भाई हरिनारायण सिंह ने पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भाई ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुच्ची सिंह और दो भतीजों राजू सिंह और विवेक सिंह,पूर्व उप प्रमुख अरुण कुमार मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र व उनके भतीजे संजय कुमार मिश्र उर्फ बब्लू मिश्र, अधिवक्ता राघवेन्द्र सिन्हा, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रभुनाथ सिंह, पूर्व बीडीसी विनय कुमार मिश्र और बसदेवा गांव के अवधेश गोंड़ के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

4 आरोपियों को पहले ही मिल चुकी है सजा: इस मामले में चार आरोपियों पूर्व प्रमुख कलावती देवी के भाई ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुची सिंह, उनके भतीजे विवेक सिंह, पूर्व उप प्रमुख अरुण कुमार मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र और उनके भतीजे संजय कुमार मिश्र को पहले ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि बसदेवा गांव के अवधेश गोंड, भोरे के सेवानिवृत प्रधानाध्यापक प्रभूनाथ सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था. वहीं, राघवेंद्र सिन्हा की ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है.

इस फैसले का स्वागत करते हुए पीड़ित परिजनों ने कहा कि देर से ही सही लेकिन अपराधियों को उनके किए की सजा मिली है. उधर अभियुक्त राजू सिंह के अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही ने कहा कि केस में बहुत सारा तथ्य राजू सिंह के पक्ष में है. उन्होंने कहा कि वे लोग पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

"केस में बहुत सारा तथ्य राजू सिंह के पक्ष में है. घटना के प्रथम जांच अधिकारी सुरेंद्र राय ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब वह घटना स्थल पर पहुंचे तो केस के सूचक या उनके परिवार का कोई भी मौजूद नहीं था. इसके साथ ही साथ अभियुक्त राजू सिंह सरकारी स्वास्थ्यकर्मी है, जो घटना के दिन वो समय पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिसई में ड्यूटी पर थे. जिसकी पुष्टि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिसई की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने अपने साक्ष्य के दौरान कही है. प्राथमिकी भी 9 घंटा विलंब से दर्ज हुआ है."- मोहनीश कुमार शाही, भियुक्त राजू सिंह के अधिवक्ता

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