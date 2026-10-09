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16 साल की नौकरी में 3.12 करोड़ की संपत्ति, अडानी और यूनिलीवर में शेयर, धनकुबेड़ निकला बिहार का ADM

सरकारी आवास पर छापेमारी करने पहुंची टीम ( ETV Bharat )

गोपालगंज: बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और गोपालगंज के एडीएम राजेश्वरी पाण्डेय के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति मामले में शुक्रवार को एसवीयू की टीम ने उनके पटना, रोहतास एवं गोपालगंज के चार ठिकानों पर छापेमारी की. इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में पूरी तरह हड़कंप मच गया है.

वैध आय से 135 प्रतिशत अधिक संपत्ति

विजिलेंस डीएसपी एके अकेला के मुताबिक, एडीएम राजेश्वरी पाण्डेय पर ज्ञात और वैध आय के स्रोतों से लगभग 100 प्रतिशत से भी अधिक संपत्ति बनाने का गंभीर आरोप था. हालांकि, छानबीन में उनके पास तीन करोड़ 12 लाख 47 हजार रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्ति के साक्ष्य मिले हैं, जो उनकी वैध आय से 135 प्रतिशत अधिक है. अधिकारियों के अनुसार विभाग को लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थीं. गोपालगंज में एडीएम के ठिकानों पर छापेमारी (ETV Bharat) "निगरानी टीम ने शिकायतों और दावों का सत्यापन कराया था. सत्यापन के दौरान आरोप सही साबित होने के बाद ही मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू की गई." -एके अकेला, डीएसपी, विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार साल 2010 में सरकारी सेवा में आए राजेश्वरी पाण्डेय ने महज 16 साल की नौकरी में ढाई करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित की. पटना के रूपसपुर में आरपीएस स्कूल के पास भवानी सिटी अपार्टमेंट के फ्लैट ए-206, रोहतास के करगहर के ठोरसन गांव स्थित पैतृक मकान, गोपालगंज कलेक्ट्रेट में एडीएम कार्यालय एवं गोपालगंज के सरकारी आवास पर छापेमारी की गयी. छापेमारी में बड़ी संपत्ति उजागर फ्लैट और जमीन: पटना, वाराणसी, सासाराम और रोहतास में 12 अचल संपत्तियां (कीमत: 1.32 करोड़ रुपये)

बैंक बैलेंस: विभिन्न बैंकों में 35 खाते (कुल जमा: 1.49 करोड़ रुपये से अधिक)

गहने: 32 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण

फिक्स डिपॉजिट (FD): 8.5 लाख रुपये के निवेश दस्तावेज

नकद (कैश): आवास से 1.85 लाख रुपये नकद बरामद

शेयर निवेश: अडानी पावर, हबटाउन और हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनियों के शेयर और म्यूचुअल फंड

बीमा पॉलिसी: एलआईसी और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भारी निवेश के कागजात तलाशी के दौरान पटना, वाराणसी, सासाराम एवं रोहतास में एक दर्जन जमीन एवं फ्लैट खरीद के दस्तावेज मिले हैं. यह अचल संपत्ति एडीएम, उनकी पत्नी एवं पुत्र के नाम पर खरीदी गई है, जिनकी कीमत एक करोड़ 32 लाख रुपये आंकी गई है. इसमें पटना के रूपसपुर थाना अंतर्गत भवानी सिटी अपार्टमेंट का फ्लैट भी शामिल है. पैंतीस बैंक खातों में जमा करोड़ों रुपये