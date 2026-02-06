गोपालगंज में दर्दनाक हादसा, घर में घुसी स्कूली बस, दो मासूमों की मौत
Published : February 6, 2026 at 7:34 PM IST
गोपालगंज: जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ है. एक अनियंत्रित स्कूल बस सड़क किनारे स्थित एक झोपड़ीनुमा घर में जा घुसी. इस दौरान घर पर मौजूद दो मासूमों की बस की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
घर में घुसी स्कूली बस: वहीं एक गर्भवती महिला बुरी तरह घायल हो गई है, जिसे तत्काल इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गर्भवती महिला का इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है.
दो बच्चों की दर्दनाक मौत: फिलहाल दोनों मासूमों के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच न जुट गई है. फिलहाल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.
बस खड़ी कर खाना खाने गया था ड्राइवर: मृत बच्चों की पहचान जहीरूद्दीन के चार वर्षीय बेटे आरिश और मुमताज के ढाई वर्षीय बेटा इंताज के रूप में की गई है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि कटेया थाना क्षेत्र के जमुनहा स्थित एक निजी स्कूल की बस गांव का ही चालक अपने घर लेकर आया था. बस को खड़ा कर चालक खाना खाने चला गया.
बड़े भाई ने स्टार्ट कर दी बस: इसी दौरान उसके बड़े भाई ने बस स्टार्ट कर दी. चालक की अनुपस्थिति में बस पर नियंत्रण नहीं रह सका और वह सीधे झोपड़ी में जा घुसी. झोपड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर सो रहे दोनों मासूम बच्चों की दबकर मौत हो गई.
लापरवाही के मामले में जांच कर रही पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है और लापरवाही को लेकर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है.
गांव में शोक की लहर: इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. बताया जाता है कि इंताज और आरिश चचेरे भाई हैं. दोनो अपने झोपड़ीनुमा घर में सोये हुए थे. इसी बीच काल बन कर पहुंची स्कूली बस ने दोनों को रौंद दिया. वहीं चार वर्षीय आरिश की मां गर्भवती हैं, जिसे अगले चार दिनों में प्रसव होने वाला था.
"स्कूल बस में कुल 20 बच्चे सवार थे, जिसे स्कूल छोड़ने के दौरान उसका पाटीदार बस चालक अब्बास घर के पास बस खड़ी कर खाने चला गया. इसी बीच अब्बास का भाई सफरुद्दीन बस की चाबी लेकर चलाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद वह बस अनियंत्रित होकर सीधे झोपड़ीनुमा घर में घुस गई."- मुमताज, इंताज के पिता
बेटे की मन्नत पूरी होने पर मां ने किया था छठ व्रत: हालांकि बस में सवार सभी छात्र छात्राएं सुरक्षित हैं. आरिश चार बहनों में इकलौता भाई था. आरिश की मां ने बेटे की मन्नत पूरी होने पर छठ व्रत की थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटे के लिए वह छठ व्रत कर रही है, वह इतनी जल्दी ही अपने परिवार से जुदा हो जायेगा. जबकि इंताज दो भाइयों में बड़ा था. दोनो के पिता मजदूर हैं.
