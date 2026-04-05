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हिमाचल में गोपाल योजना के लिए इतने करोड़ की राशि जारी, अब बदलेगी बेसहारा गोवंश की किस्मत!

शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने बेसहारा गोवंश के संरक्षण और उनके बेहतर पालन-पोषण के लिए गोपाल योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इससे अब सड़कों पर भटकने वाले गोवंश की स्थिति में सुधार आने वाला है, पशुओं को सुरक्षित आश्रय मिलेगा. वहीं, किसानों और आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. बेसहारा पशुओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे कुछ स्थानों पर किसानों ने खेती कम कर दी है या फिर उन्हें खेती छोड़ने तक के लिए मजबूर होना पड़ता है.

वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गोवंश की देखभाल के दृष्टिगत सरकार ने महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए पंजीकृत गौशालाओं और अभ्यारण्यों में गायों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है. इन गौशालाओं को दिया जाने वाला मासिक अनुदान 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति गाय किया गया है, जो 1 अक्तूबर 2025 से प्रभावी है. यह वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के जरिए वितरित की जा रही है, जिससे पशुओं का बेहतर प्रबंधन हो रहा है.