हिमाचल में गोपाल योजना के लिए इतने करोड़ की राशि जारी, अब बदलेगी बेसहारा गोवंश की किस्मत!
हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने बेसहारा गोवंश के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित बजट राशि जारी कर दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 5, 2026 at 6:50 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार ने बेसहारा गोवंश के संरक्षण और उनके बेहतर पालन-पोषण के लिए गोपाल योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 14.68 करोड़ रुपये की राशि जारी की है. इससे अब सड़कों पर भटकने वाले गोवंश की स्थिति में सुधार आने वाला है, पशुओं को सुरक्षित आश्रय मिलेगा. वहीं, किसानों और आम लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. बेसहारा पशुओं के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे कुछ स्थानों पर किसानों ने खेती कम कर दी है या फिर उन्हें खेती छोड़ने तक के लिए मजबूर होना पड़ता है.
वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि गोवंश की देखभाल के दृष्टिगत सरकार ने महत्त्वपूर्ण पहल करते हुए पंजीकृत गौशालाओं और अभ्यारण्यों में गायों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता में काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है. इन गौशालाओं को दिया जाने वाला मासिक अनुदान 700 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति गाय किया गया है, जो 1 अक्तूबर 2025 से प्रभावी है. यह वित्तीय सहायता हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग के जरिए वितरित की जा रही है, जिससे पशुओं का बेहतर प्रबंधन हो रहा है.
'धन की कमी नहीं आने दी जाएगी आड़े'
प्रवक्ता ने बताया कि बेसहारा गोवंश के उचित पुनर्वास से न सिर्फ किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि किसान पुनः खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं. इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी के साथ-साथ सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा. उन्होंने बताया कि बजट 2026-27 में बेसहारा गोवंश के पुनर्वास के लिए कई नए प्रावधान किए गए हैं. हाल के सालों में राज्य सरकार ने कई गौ अभ्यारण्य और बड़े गौसदनों की स्थापना की है. प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और इच्छुक उद्योग समूहों को किसी भी सरकारी गौसदन या गौ अभ्यारण्य को गोद लेने की अनुमति दी जाएगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता है. आरडीजी बंद होने के बावजूद किसानों और बागवानों को दी जाने वाली सहायता में किसी प्रकार की धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा.