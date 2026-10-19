VHP ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्र को घेरा, गोपाल राय बोले- चर्चा से काम नहीं चलेगा, देशहित में लागू करें
गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों का भविष्य सर्वोपरि है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:54 PM IST
लखनऊ: विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने देशहित में केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है. भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आंतरिक सुरक्षा पर बढ़ते दबाव को देखते हुए अब केवल चर्चाओं से काम नहीं चलने वाला है.
गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों का भविष्य सर्वोपरि है. जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों की अनदेखी करना देश के दीर्घकालिक हितों के साथ समझौता करने जैसा होगा. उन्होंने कहा कि आखिर कब तक इस गंभीर विषय पर केवल बहस होती रहेगी? देश की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना सरकार की जिम्मेदारी है. इसलिए केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यापक, प्रभावी और संवैधानिक कानून की दिशा में तत्काल पहल करनी चाहिए.
फ्रांस सबक: गोपाल राय ने फ्रांस में हो रही घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी भी देश में हिंसा, आगजनी, लूटपाट, दुकानों में तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं गंभीर चिंता का विषय हैं. ऐसी घटनाएं अवैध रूप से रह रहे शरणार्थी द्वारा की जा रहीं हैं.
उन्होंने कहा कि फ्रांस में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, दुकानों में लूटपाट और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं की खबरें भारत के लिए भी एक चेतावनी हैं. भारत को ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का इंतजार नहीं करना चाहिए. अपनी सुरक्षा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन और विदेशी नागरिकों के सम्बंध में सतर्क रहना होगा.
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था, सीमा प्रबंधन और विदेशी नागरिकों से संबंधित नियमों को लेकर सतर्क रहना होगा. देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान, दस्तावेजों का सत्यापन और उनकी कानूनी स्थिति की जांच निर्धारित कानूनों के तहत प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए. साथ ही, भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों का सत्यापन भी पारदर्शी, निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है. देश की सुरक्षा को कमजोर करने वाली गतिविधियों का समर्थन न करें. देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए गोपाल राय ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की भूमिका पर सवाल उठाए.
लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों का दायित्व है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और देश की संप्रभुता जैसे विषयों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करें. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी भी दल को राजनीतिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को कमजोर करने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करना चाहिए.
उन्होंने यह भी मांग की कि देश में रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन प्रभावी बनाया जाए, अवैध रूप से रह रहे लोगों के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई हो तथा सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए.
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