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VHP ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर केंद्र को घेरा, गोपाल राय बोले- चर्चा से काम नहीं चलेगा, देशहित में लागू करें

गोपाल राय ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने देशहित में केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग की है. भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आंतरिक सुरक्षा पर बढ़ते दबाव को देखते हुए अब केवल चर्चाओं से काम नहीं चलने वाला है.

गोपाल राय ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता और नागरिकों का भविष्य सर्वोपरि है. जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों की अनदेखी करना देश के दीर्घकालिक हितों के साथ समझौता करने जैसा होगा. उन्होंने कहा कि आखिर कब तक इस गंभीर विषय पर केवल बहस होती रहेगी? देश की आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देना सरकार की जिम्मेदारी है. इसलिए केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यापक, प्रभावी और संवैधानिक कानून की दिशा में तत्काल पहल करनी चाहिए.