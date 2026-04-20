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पहाड़ों की एपिस सेराना मधुमक्खियों को नए आशियाने की दरकार, गोपाल की तकनीक से किसान हो सकते हैं 'मालामाल'

सीमेंट-ईंटों के मकानों ने छीना मधुमक्खियों का आशियाना, खास तकनीक से एपिस सेराना मधुमक्खियों को पाल रहे गोपाल, विकासनगर से टीकम वर्मा की रिपोर्ट

Apis Cerana Bee
गोपाल की तकनीक है खास (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 20, 2026 at 6:30 PM IST

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विकासनगर: पहाड़ों में पाई जाने वाली एपिस सेराना (Apis Cerana) मधुमक्खियों को नए आशियानों की दरकार है. अगर इनके लिए बॉक्स या डिब्बों या फिर घरों में उनके आशियाने की व्यवस्था की जाए तो यह मधुमक्खियां किसानों को मालामाल बना सकती हैं. ऐसा ही कुछ प्रयोग उदपाल्टा के युवा किसान गोपाल कर रहे हैं. जिन्होंने मधुमक्खियों को पुरानी तकनीक के आधार पर नए आशियाना बनाकर एक नई पहल शुरू की है.

पहाड़ों की खास प्रजाति है एपिस सेराना मधुक्खी: प्राचीन काल से ही मधुमक्खियों का पालन किया जा रहा है. दुनियाभर में मधुमक्खियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. जिनमें से एक है एपिस सेराना. जिसका पालन हिमालय क्षेत्रों में बसे गांवों में काफी समय से किया जाता रहा है. देहरादून जिले के जौनसार बावर में भी इन मधुमक्खियों को पालने के लिए पुराने समय में लकड़ी और पत्थर मिट्टी से मकान निर्माण के दौरान मधुमक्खियों को पालने के लिए अलग से खाली जगह छोड़ी जाती थी.

Apis Cerana Bee
दीवार पर मधुमक्खियों का आवास (फोटो- ETV Bharat)

इसके तहत मकान की पहली मंजिल की पत्थरों की दीवारों पर मधुमक्खियों के लिए चौकोर या आयातकार लकड़ी का तीरा (बॉक्स) बनाया जाता था. जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी यह मधुमक्खियां निश्चित तापमान में रहती थीं. यह तीरा मधुमक्खियों के लिए मुफीद आशियाना होता है. जौनसार बावर में ज्यादातर देवदार की लकड़ी और पत्थरों के मकान बनाए जाते हैं. बदलते समय के साथ गांवों में धीरे-धीरे ईंट और सीमेंट के आलीशान मकान बनने शुरू हुए.

ऐसे में लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बने मकान गायब से हो रहे हैं. हालांकि, कई ग्रामीण इन पैतृक मकानों को संजोए हुए हैं. पहले के समय में सभी गांव में इन लकड़ी के मकानों में प्रत्येक परिवार के मधुमक्खियां होती थी, लेकिन धीरे-धीरे सीमेंट के मकान निर्माण से इनके आशियाने भी उजड़ने लगे हैं. इसी कड़ी में उदपाल्टा के युवा किसान गोपाल ने एपिस सेराना मधुमक्खियों को बचाने और संरक्षित करने के लिए नई पहल शुरू की है.

Apis Cerana Bee
अपने छत्ते के साथ मधुमक्खियां (फोटो- ETV Bharat)

एपिस सेराना मधुमक्खियों को नए तरीक से पाल रहे गोपाल: गोपाल ने सहिया-चकराता मोटर मार्ग पर अपने निवास के पास मधुमक्खियों के लिए आशियाना तैयार किया है. जिसमें उन्होंने डेढ़ फीट चौड़ी और करीब चार मीटर लंबी पत्थरों की दीवारनुमा जगह तैयार की है. इसी दीवार में लकड़ी के तीरा (बॉक्स) बनाकर और उसके ऊपर छत डालकर एपिस सेराना मधुमक्खी पालन शुरू किया है. इन मधुमक्खियों का शहद काफी लाभदायक माना जाता है. ये मधुमक्खियां जड़ी-बूटियों और खेत खलियानों में खिले फूलों से पराग चुनकर लाती हैं.

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जौनसार बावर में मधुमक्खियों के लिए तीरा (फोटो- ETV Bharat)

"हमारे गांव में पहले करीब 20 परिवारों के घरों में मधुमक्खियों को पाला जाता था, लेकिन आज के समय में केवल 7 परिवार ही पुराने मकानों में इन्हें पाल रहे हैं."- जितेंद्र पंवार, ग्रामीण, ग्राम सकनी

पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा ने गोपाल के प्रयास को सराहा: जौनसार बावर के पद्मश्री से सम्मानित किसान प्रेमचंद शर्मा ने भी गोपाल के इस पहल की सराहना करते हुए उन्हें हर संभव मदद करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मधुमक्खी हमारे किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं. इन्हें बचाने के लिए इस तरह के प्रयास करने चाहिए. धीरे-धीरे पुराने मकान उजाड़ कर लोग सीमेंट के मकान बना रहे हैं. जिससे इन मधुमक्खियों को आवास छीनता जा रहा है.

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अपने मधुमक्खियों के साथ गोपाल (फोटो- ETV Bharat)

"मधुमक्खी का पालन सालों से किया जाता रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते थे, उनमें पहला स्थान मधुमक्खी को दिया जाता था. पहाड़ों में एपिस सेराना इंडिका मधुमक्खी की प्रजाति ज्यादा सक्सेस है. वो क्योंकि यहां की निवासी हैं, तो उसको यहां का क्लाइमेट पसंद है. जो पहाड़ों में बहुत अच्छे से सर्वाइव करती हैं."- अजय सैनी, सदस्य, नेशनल बी बोर्ड

मधुमक्खी पालन फायदे का सौदा: अजय सैनी ने बताया कि पहाड़ों में मधुमक्खी को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है. क्योंकि, मधुमक्खियों से शहद, पराग, मोम, जेली, प्रोपोलिस, बी वेनम आदि मिलता है. यानी यह सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ ही आय का भी अहम स्त्रोत है. उनका कहना है कि मधुमक्खियां को जब हम लोग घरों में रखते हैं तो उन्हें जाले बोलते हैं. उसे दीवार में अंदर की तरफ से बॉक्स बनाया जाता है. जो अंदर की तरफ खुलता है. जबकि, बाहर से सुराग होता है.

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दीवारनुमा ढांचे में मधुमक्खी पाल रहे गोपाल (फोटो- ETV Bharat)

इसी से मधुमक्खियां आना जाना करती हैं. इसी में उनका निवास स्थान होता है, लेकिन यह पुरानी तकनीक है. अब हम इसे मॉडिफाई कर रहे हैं. जिसमें वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं. इसके तहत दो तरह के मढ़ाई बना सकते हैं. जिसमें जाले में फ्रेम डाला जाता है. जिससे मधुमक्खियों के बच्चे और अंडे सुरक्षित रहते हैं. इससे उत्पादन भी ज्यादा मिलता है और शहद की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है.

Apis Cerana Bee
मधुमक्खियों के बारे में कुछ जानकारियां (फोटो- ETV Bharat GFXApis Cerana Bee)

गोपाल को कैसे सूझी यह तरकीब? युवा किसान गोपाल ने बताया कि उन्होंने साल 2005 में नेशनल बी बोर्ड से मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ली थी. लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों मे घूम-घूमकर देखा तो समझ आया कि धीरे-धीरे ग्रामीण अंचलों में लकड़ी और पत्थर के मकानों के स्थान पर आलीशान ईंट, सीमेंट आदि से मकान बनाए जा रहे हैं. ऐसे में मधुमक्खियों के आशियाने भी टूट रहे हैं. लिहाजा, उन्होंने अलग तरीके मधमुक्खी पालन की योजना बनाई.

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मिट्टी के घरों में खूब रहती हैं मधुमक्खियां (फोटो- ETV Bharat)

"मैंने एपिस सेराना को पालन करने वालों के लिए अलग से नई पहल शुरू की है. जिसके तहत मैंने पत्थरों और मिट्टी, गोबर से तैयार एक दीवारनुमा ढांचा तैयार किया है. जिसके बीच-बीच में तीन तीरे (बॉक्स) बनाए हैं. जिसके ऊपर छत भी बनाई है. ताकि, तापमान सही बना रहे. जिनमें ये मधुमक्खियां आराम से रह रही हैं. जिनसे साल में दो बार शहद भी मिल रहा है."- गोपाल, मधुमक्खी पालक, उदपाल्टा

एक बॉक्स से निकल जाता है 6 किलो शहद: गोपाल ने बताया कि एक बॉक्स में 6 किलो से ज्यादा शहद निकलता है. बाजार में 800 रुपए किलो से ज्यादा में बिक जाता है. यदि बागबानी करने वाले किसान अपने बगीचों में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एपिस सेराना मधुमक्खी साल के 12 महीने इसी आशियाने में रह सकती है. जिससे किसानों की आय में इजाफा होता रहेगा. साथ ही मधुमक्खी पालन से फसल चक्र में किसानों को भी लाभ मिलता है.

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