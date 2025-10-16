बिहार चुनाव से पहले जेडीयू में बगावत, गोपाल मंडल ने पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप!
जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने टिकट कटने पर पार्टी पर अत्याचार का आरोप लगाया है. टिकट कटने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया.
Published : October 16, 2025 at 8:33 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने अपनी पार्टी के नेताओं पर जमकर गुस्सा निकाला है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका टिकट काटकर उनके साथ अत्याचार किया गया है. मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार के करीबी लोगों ने उनका टिकट कटवाया, जिसका कारण उन्हें स्पष्ट नहीं है. अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंडल ने इस फैसले को अपने समुदाय के खिलाफ अपमान बताया.
नीतीश से मुलाकात न होने की शिकायत: गोपाल मंडल ने बताया कि टिकट कटने के बाद वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मुलाकात करने से रोक दिया. इससे आहत मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं और वे उनके प्रति वफादार हैं. उन्होंने कहा, "हम उस दौर से जदयू के साथ हैं, जब बिहार में जंगल राज था. हमने कई गुंडों को शांत किया, लेकिन अब पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है."
निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला: पार्टी से नाराजगी के बावजूद मंडल ने साफ किया कि वे महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने ऐलान किया कि वे गोपालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. मंडल ने जदयू के नए उम्मीदवार बुलो मंडल पर निशाना साधते हुए कहा, "हम बुलो मंडल को हवा में उड़ा देंगे, वह हमारे सामने टिक नहीं सकता. जनता हमारे साथ है."
वायरल वीडियो विवाद पर दी सफाई: जब मंडल से पूछा गया कि क्या उनका वायरल वीडियो, जिसमें वे पिस्तौल लहराते दिखे, टिकट कटने का कारण हो सकता है, तो उन्होंने इसे खारिज किया. मंडल ने कहा कि पिस्तौल लाइसेंसशुदा है, वो हमेशा रखते हैं. हमला होने पर पिस्तौल निकालना स्वाभाविक है. उन्होंने टिकट कटने का कारण यह नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के करीबी लोगों की साजिश को बताया है.
"पिस्तौल तो हम हमेशा रखते हैं, वह लाइसेंसशुदा है। अगर कोई हमला करेगा, तो क्या हम पिस्तौल नहीं निकालेंगे? यह टिकट कटने का कारण नहीं है. नीतीश कुमार के करीबी कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की."-गोपाल मंडल, जेडीयू, विधायक
नीतीश के प्रति वफादारी, पार्टी से नाराजगी: मंडल ने दोहराया कि वे नीतीश कुमार के प्रति पूरी तरह वफादार हैं. उन्होंने कहा कि अगर वे निर्दलीय चुनाव जीतते हैं, तो भी नीतीश के साथ ही रहेंगे. मंडल ने कहा, "हमारा महागठबंधन में जाने का कोई इरादा नहीं है. नीतीश हमारे नेता हैं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे साथ गलत किया." उन्होंने इस फैसले को अपने और अपने समुदाय के खिलाफ अत्याचार करार दिया.
जनता का समर्थन और बुलो मंडल पर हमला: गोपाल मंडल ने दावा किया कि गोपालपुर की जनता उनके साथ है और बुलो मंडल को टिकट देने का फैसला जनता को पसंद नहीं है. उन्होंने कहा, "जनता कह रही है कि आप मैदान में उतरें, हम आपके साथ हैं. बुलो मंडल की राजनीतिक पृष्ठभूमि जनता जानती है. हम उसे हराकर दिखाएंगे." मंडल ने साफ कहा कि जीत के बाद भी वे नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे.
