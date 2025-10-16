ETV Bharat / state

बिहार चुनाव से पहले जेडीयू में बगावत, गोपाल मंडल ने पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप!

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है. जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने अपनी पार्टी के नेताओं पर जमकर गुस्सा निकाला है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका टिकट काटकर उनके साथ अत्याचार किया गया है. मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार के करीबी लोगों ने उनका टिकट कटवाया, जिसका कारण उन्हें स्पष्ट नहीं है. अति पिछड़ा समाज से आने वाले मंडल ने इस फैसले को अपने समुदाय के खिलाफ अपमान बताया.

नीतीश से मुलाकात न होने की शिकायत: गोपाल मंडल ने बताया कि टिकट कटने के बाद वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए, लेकिन प्रशासन ने उन्हें मुलाकात करने से रोक दिया. इससे आहत मंडल ने कहा कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं और वे उनके प्रति वफादार हैं. उन्होंने कहा, "हम उस दौर से जदयू के साथ हैं, जब बिहार में जंगल राज था. हमने कई गुंडों को शांत किया, लेकिन अब पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया है."

गोपाल मंडल ने लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला: पार्टी से नाराजगी के बावजूद मंडल ने साफ किया कि वे महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने ऐलान किया कि वे गोपालपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. मंडल ने जदयू के नए उम्मीदवार बुलो मंडल पर निशाना साधते हुए कहा, "हम बुलो मंडल को हवा में उड़ा देंगे, वह हमारे सामने टिक नहीं सकता. जनता हमारे साथ है."

वायरल वीडियो विवाद पर दी सफाई: जब मंडल से पूछा गया कि क्या उनका वायरल वीडियो, जिसमें वे पिस्तौल लहराते दिखे, टिकट कटने का कारण हो सकता है, तो उन्होंने इसे खारिज किया. मंडल ने कहा कि पिस्तौल लाइसेंसशुदा है, वो हमेशा रखते हैं. हमला होने पर पिस्तौल निकालना स्वाभाविक है. उन्होंने टिकट कटने का कारण यह नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के करीबी लोगों की साजिश को बताया है.