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मध्य प्रदेश का VVIP टॉकीज जहां से निकला ताकतवर मिनिस्टर, 10 साल घाटा सहा पर जिंदा है सिंगल स्क्रीन

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सागर: आज मल्टीप्लेक्स और ओटीटी के जमाने में किसी कस्बे में सिंगल स्क्रीन सिनेमा (टॉकीज) की उम्मीद भी करना बेमानी है, लेकिन सागर के गढ़ाकोटा में आज भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा गणेश टॉकीज संचालित हो रहा है. खास बात ये है कि ये टॉकीज पिछले 10 साल से घाटे में चल रही है, लेकिन इस टॉकीज के मालिक इसे बंद करने तैयार नहीं है. ये किसी और का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता गोपाल भार्गव का है, जो करीब 20 साल तक कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं.

दरअसल, पढ़ाई-लिखाई के बाद व्यावसाय शुरू करने की जद्दोजहद में टॉकीज शुरू करने वाले गोपाल भार्गव भले ही राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी टॉकीज को बंद नहीं किया और आज भी उन्हें इससे भावनात्मक लगाव है. अभी हाल ही में दीपावली पर उन्होंने इसे आधुनिक बनाने के लिए नयी स्क्रीन, प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम लगवाया है.

टॉकीज के बारे में गोपाल भार्गव ने बताया (ETV Bharat) गोपाल भार्गव ने कैसे शुरू किया सिनेमा व्यावसाय ईटीवी भारत से अपनी खास बातचीत में गोपाल भार्गव बताते हैं कि "ये व्यावसाय मैंने अपनी किशोर अवस्था में करीब 50 साल पहले शुरू किया था. इस कारण स्वाभाविक लगाव होना लाजमी है. मैंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया है कि जिस व्यक्ति ने सिनेमा चला लिया, मैनेजर बना, मशीन चलाई या गेटकीपर की नौकरी ही कर ली, उसे सिनेमा से लगाव हो जाता है. उसे नफा नुकसान से मतलब नहीं रह जाता है. उसकी कोशिश ये रहती है कि ये सिनेमा बंद ना हो. बीजेपी विधायक की अद्भुत आस्था, गढ़ाकोटा के अष्टविनायक मंदिर में मौजूद भगवान गणेश के 8 रूप अगर जगह का महत्व देखा जाए, तो बिल्डिंग, जगह की कीमत और सब चीजें इसके आगे नगण्य यानि शून्य है. घाटा भी होता है, लेकिन भावनाएं जुड़ जाती है. मैं जब पढ़कर आया, तो मैंने बिजनिस के बारे में सोचा, तो मुझे सिनेमा बेहतर लगा. उस समय सिनेमा बिजनिस चरम पर था, उस समय हर शो हाउसफुल रहता था. कई फिल्मे तो हफ्तों तक हाउसफुल चलती थी, शहरों में तो कई महीनों तक फिल्में हाउसफुल रहती थी. उस समय ये व्यावसाय बहुत अच्छी आमदनी वाला था. पहले हाउसफुल रहता था टॉकीज (ETV Bharat) दूसरी बात ये थी कि मुझे यहां बैठने और लोगों से मिलने के लिए अच्छा जगह थी. बड़े शहरों में सिनेमा मालिक, मैनेजर होना बड़ी बात मानी जाती थी. बड़ी फिल्म रिलीज होती थी, तो बडे़-बड़े लोग टिकट के लिए आग्रह करते थे. ये अनुभव करने से आता है और उसका अलग ही आनंद है."