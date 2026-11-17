मध्य प्रदेश का VVIP टॉकीज जहां से निकला ताकतवर मिनिस्टर, 10 साल घाटा सहा पर जिंदा है सिंगल स्क्रीन
मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता गोपाल भार्गव सालों से चला रहे घाटे का बिजनेस, गढ़ाकोटा में आज भी चालू है गणेश टॉकीज. रिपोर्ट-कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 2:15 PM IST
सागर: आज मल्टीप्लेक्स और ओटीटी के जमाने में किसी कस्बे में सिंगल स्क्रीन सिनेमा (टॉकीज) की उम्मीद भी करना बेमानी है, लेकिन सागर के गढ़ाकोटा में आज भी सिंगल स्क्रीन सिनेमा गणेश टॉकीज संचालित हो रहा है. खास बात ये है कि ये टॉकीज पिछले 10 साल से घाटे में चल रही है, लेकिन इस टॉकीज के मालिक इसे बंद करने तैयार नहीं है. ये किसी और का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के दिग्गज भाजपा नेता गोपाल भार्गव का है, जो करीब 20 साल तक कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं.
दरअसल, पढ़ाई-लिखाई के बाद व्यावसाय शुरू करने की जद्दोजहद में टॉकीज शुरू करने वाले गोपाल भार्गव भले ही राजनीति के बड़े खिलाड़ी बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी टॉकीज को बंद नहीं किया और आज भी उन्हें इससे भावनात्मक लगाव है. अभी हाल ही में दीपावली पर उन्होंने इसे आधुनिक बनाने के लिए नयी स्क्रीन, प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम लगवाया है.
गोपाल भार्गव ने कैसे शुरू किया सिनेमा व्यावसाय
ईटीवी भारत से अपनी खास बातचीत में गोपाल भार्गव बताते हैं कि "ये व्यावसाय मैंने अपनी किशोर अवस्था में करीब 50 साल पहले शुरू किया था. इस कारण स्वाभाविक लगाव होना लाजमी है. मैंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया है कि जिस व्यक्ति ने सिनेमा चला लिया, मैनेजर बना, मशीन चलाई या गेटकीपर की नौकरी ही कर ली, उसे सिनेमा से लगाव हो जाता है. उसे नफा नुकसान से मतलब नहीं रह जाता है. उसकी कोशिश ये रहती है कि ये सिनेमा बंद ना हो.
अगर जगह का महत्व देखा जाए, तो बिल्डिंग, जगह की कीमत और सब चीजें इसके आगे नगण्य यानि शून्य है. घाटा भी होता है, लेकिन भावनाएं जुड़ जाती है. मैं जब पढ़कर आया, तो मैंने बिजनिस के बारे में सोचा, तो मुझे सिनेमा बेहतर लगा. उस समय सिनेमा बिजनिस चरम पर था, उस समय हर शो हाउसफुल रहता था. कई फिल्मे तो हफ्तों तक हाउसफुल चलती थी, शहरों में तो कई महीनों तक फिल्में हाउसफुल रहती थी. उस समय ये व्यावसाय बहुत अच्छी आमदनी वाला था.
दूसरी बात ये थी कि मुझे यहां बैठने और लोगों से मिलने के लिए अच्छा जगह थी. बड़े शहरों में सिनेमा मालिक, मैनेजर होना बड़ी बात मानी जाती थी. बड़ी फिल्म रिलीज होती थी, तो बडे़-बड़े लोग टिकट के लिए आग्रह करते थे. ये अनुभव करने से आता है और उसका अलग ही आनंद है."
कितना भी घाटा हो, लेकिन मैं बंद नहीं करूंगा
आज के दौर में जब मल्टीप्लेक्स, ओटीटी प्लेटफार्म और मोबाइल पर मूवी देखने के चलन के कारण सिंगल स्क्रीन एक तरह से गायब हो गयी है, लेकिन गोपाल भार्गव अपने गृहनगर में गढ़ाकोटा में टॉकीज चला रहे हैं और उसे आज के समय से तैयार करा रहे हैं. वे कहते हैं कि "कितना भी घाटा हो, पिछले 10 साल से लगातार घाटे में चला रहा हूं. कर्मचारियों का वेतन, मेंटेनेंस, बिजली और दूसरे कई तरह के खर्च करना पड़ता है. जो फिल्म आती है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना होता है. अभी मैंने मुंबई से नयी स्क्रीन बुलवाई है, प्रोजेक्ट भी बदल रहा है.
अल्ट्रामार्डन तो नहीं, लेकिन फिर भी आज के आधुनिक युग के हिसाब से बदलाव किया जा रहा है. हमारे यहां मल्टीप्लेक्स के मुकाबले एक चौथाई टिकट लगता है. यहां बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, लेकिन हर हाथ में मोबाइल, टीवी, ओटीटी वगैरह पर फिल्में आसानी से लोगों को देखने मिल जाती है. आजकल तो बड़े लोगों ने घर में ही होम थियेटर बनवा लिए हैं. अब उतने दर्शक नहीं आते हैं, लेकिन ये भावनाओं से जुड़ा मसला है."
क्या कहते हैं गणेश टॉकीज के कर्मचारी
लगातार 1980 से टॉकीज में काम कर रहे अजुद्दी पटेल बताते हैं कि "पहले फिल्में हाउसफुल चलती थी, आज तो कई बार दर्शक ना होने के कारण शो बंद करना पड़ता है. इलाके में एक ही टॉकीज है. इसलिए बंद नहीं करना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि भार्गवजी की टॉकीज है, भले ही कई सालों से घाटे में चल रही है. अब कभी हाउसफुल जैसी स्थिति नहीं बनती है. मोबाइल ने सबकुछ गड़बड़ कर दिया है, अब तो खर्च भी नहीं निकल रहा है."
टॉकीज परिसर में चाय-पान की दुकान चलाने वाले गोपाल चौरसिया बताते हैं कि "1985 से यहां पर पान की दुकान चला रहा हूं. पहले रोज हाउसफुल चलती थी, अच्छी कमाई होती थी. अब तो मोबाइल और टीवी ने सब गड़बड़ कर दिया है. गोपाल भार्गव का नाम जुड़ा है, इसलिए वो घाटे में चला रहे हैं."