ETV Bharat / state

गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- कोर्ट की कार्यवाही के अनाधिकृत रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर नजर रखना असंभव है

गूगल ने कहा कि यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही के अनाधिकृति रिकॉर्डिंग और उसके अपलोड या शेयर करने पर नजर रखना सम्भव नहीं.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 6, 2026 at 2:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने से जुड़े मामले में गूगल ने अहम पक्ष रखा है. कंपनी ने अदालत में दायर हलफनामे में कहा कि उसके लिए यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही की अनधिकृत रिकॉर्डिंग की पहचान करना या उन्हें दोबारा अपलोड होने से रोकना तकनीकी और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है. गूगल ने स्पष्ट किया कि वह केवल उन्हीं वीडियो को हटा सकता है, जिनके URL या वेबलिंक उपलब्ध कराए जाएं.

सर्च इंजन गूगल ने कहा है कि उसके लिए ये संभव नहीं है कि यूट्यूब पर वो कोर्ट की कार्यवाही के अनाधिकृत रिकॉर्डिंग और उसके अपलोड या शेयर करने पर नजर रख सके. गूगल ने ये बातें दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कही है. गूगल ने ये हलफनामा एक वकील की ओर से अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं और पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में हुई सुनवाई के वीडियो अपलोड करने पर कोई की अवमानना की कार्यवाही शुरु करने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में दाखिल किया है. गूगल ने कहा है कि किसी सोशल मीडिया को अनाधिकृत रिकॉर्डिंग को दोबारा अपलोड करने से रोकना कानून सम्मत नहीं है क्योंकि ऐसे आदेश का पालन होना लगभग असंभव है.

कोर्ट की रिकॉर्डिंग हटाने पर गूगल का जवाब

गूगल ने कहा है कि ऐसे रिकॉर्डिंग यूट्यूब से बाहर किए जाते हैं और उसके लिए ये पता करना असंभव है कि वीडियो में कोर्ट की कार्यवाही है या नहीं. सर्च इंजन ने कहा है कि वो ये भी पता नहीं लगा पाएगी कि रिकॉर्डिंग अनाधिकृत है या नहीं.इस मसले पर देश भर अदालतों ने अगल-अगल फैसले दिए हैं. गूगल ने कहा है कि वो उन्हीं वीडियो को हटा सकता है जिनके यूआरएल या वेबलिंक बताए जाएं. बताए गए वीडियो के यूआरएल या वेबलिंक के अलावा करोड़ों वीडियो गूगल पर होते हैं जिन्हें मॉनिटर करना असंभव है. दरअसल याचिका में दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से केजरीवाल को बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की मांग की सुनवाई के वीडियो रिकॉर्ड कर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर आपत्ति जताई गई है.

केजरीवाल मामले में गूगल का हलफनामा

याचिका में केजरीवाल और रवीश कुमार के अलावा कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजीव झा, पूरनदीप साहनी, जरनैल सिंह, मुकेश अहलावत और विनय मिश्रा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटाए जाएं. याचिका में केजरीवाल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कोर्ट में बिना आधार के भ्रामक दलीलें दी. केजरीवाल ने कोर्ट का मान कम करने के लिए कई अनर्गल आरोप लगाए. याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की दलीलों को रिकॉर्ड कर उन्हें एक्स, फेसबुक , इंस्टाग्राम और यूट्यूब के विभिन्न चैनल्स पर अपलोड किया गया. ऐसा कर आम लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई. इसके जरिये कोर्ट और केंद्र सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास किया गया. इसके पहले याचिकाकर्ता वकील वैभव सिंह ने इसके पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से शिकायत कर केजरीवाल और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी.

बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 20 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की सुनवाई से हटाने की मांग खारिज कर दिया था. जस्टिस शर्मा ने कहा था कि केवल अनुमान के आधार पर किसी मामले की सुनवाई से नहीं हटाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें

TAGGED:

GOOGLE TO DELHI HIGH COURT
COURT VIDEOS YOUTUBE
यूट्यूब पर कोर्ट की कार्यवाही
GOOGLE TO HC FOR YOUTUBE VIDEOS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.