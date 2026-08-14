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स्वतंत्रता दिवस पर सद्भावना दौड़ : बारिश के बीच बच्चों ने लगाई रेस, टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का लिया संकल्प

नगर से सभी युवा दौड़ लगा रहे हैं. इससे दो संदेश सामने निकलकर आता है पहला सेहत बनाकर फिट बनो और दूसरा विचारों से देशभक्त बनो. इस दौड़ की प्रत्येक कदम वंदे मातरम कह रही है- संजय पाण्डेय,महापौर

स्वतंत्रता दौड़ से पहले सिरहासार भवन स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके बाद संजय मार्केट, हनुमान मंदिर, हाता ग्राउंड, चांदनी चौक, शहीद पार्क, पुराना बस स्टैंड, एसबीआई चौक, मेन रोड, गोल बाजार और मिताली चौक जैसे शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस मंदिर परिसर में ही समाप्त हुई.जगदलपुर महापौर संजय पांडेय ने कहा कि यह दौड़ तिरंगे की शान के लिए दौड़ है. संस्कृति सिखाती है कि राष्ट्रधर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं और राष्ट्रभक्ति से बढ़कर कोई विचार नहीं है.

जगदलपुर/ सूरजपुर/ एमसीबी : छत्तीसगढ़ आजादी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहा है. इस मौके पर प्रदेश के कई हिस्सों पर स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हुआ. इस मौके पर जगदलपुर देशभक्ति, उत्साह और खेल भावना के अनूठे रंग में रंगा नजर आया. जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ में महापौर, कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया.

सूरजपुर जिले में हर साल की तरह इस वर्ष भी एकता और सद्भावना दौड़ हुई. जहां जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया. जहां इस आयोजन में स्थानीय विधायक ,कलेक्टर एसपी सहित सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी और स्कूली बच्चों के साथ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. जहां देशभक्ति के रंग में सभी रंगें नजर आए. रेस्ट हाउस से शुरु हुई दौड़ अग्रसेन चौक, रंगमंच होते हुए हाई स्कूल मैदान में समाप्त हुई.

तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए स्कूली बच्चे



स्वतंत्रता दौड़ में शामिल सभी लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए स्कूली बच्चे भी पूरे उत्साह के साथ दौड़ते नजर आए. प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने शानदार प्रदर्शन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया. जहां पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है, वहीं कार्यक्रम के दौरान डीजे पर देशभक्ति गीत माहौल में चार चांद लगा दिया. भक्ति के गीत पर चुनते हुए माहौल भक्ति के रंग में चार चांद लगा दिया भक्ति गीतों की धुन पर आयोजन करता और नगर वासी जीत की धूम पर देशभक्ति के रंग में शराब और नजर आए इस दौरान सभी ने एकता और भाईचारा का अद्भुत नजारा देखने को मिला.

कोरिया और एमसीबी में भी कार्यक्रम

कोरिया और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला.बारिश की परवाह किए बिना विद्यार्थियों, युवाओं, अधिकारियों, पुलिस जवानों और आम नागरिकों ने स्वतंत्रता दौड़ में हिस्सा लेकर तिरंगे की शान बढ़ाई. हाथों में तिरंगा, जुबां पर "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम्" के नारे के साथ पूरा शहर राष्ट्रप्रेम के रंग में रंगा नजर आया.

विधायक ने जवानों की शहादत को याद किया

कोरिया जिले में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दौड़ पुलिस लाइन बैकुंठपुर से शुरू होकर रामानुज मिनी स्टेडियम में संपन्न हुई. इस दौरान विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है. स्वतंत्रता के लिए हमारे वीर जवानों और आम जनता ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया.देशप्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं. हमें शहीदों के त्याग को हमेशा याद रखना होगा.मिनी स्टेडियम में जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, हल्की बारिश होने लगी.लेकिन प्रतिभागियों का उत्साह कम नहीं हुआ.तिरंगा थामे बच्चे, युवा और बुजुर्ग अपने स्थान पर डटे रहे. बारिश थमते ही कार्यक्रम फिर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा.



एमसीबी जिले में भी स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया.स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, मनेन्द्रगढ़ से दौड़ की शुरुआत हुई.नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया.पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने इस दौरान कहा कि लगातार बारिश के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी उनके अनुशासन और देशभक्ति को दर्शाती है. ऐसे आयोजन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाते हैं.

स्वतंत्रता दिवस पर सद्भावना दौड़ (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)



कार्यक्रम के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने 'टीबी हारेगा, देश जीतेगा' अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि समय पर पहचान और निःशुल्क उपचार से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है. स्वास्थ्य विभाग जिले में स्क्रीनिंग और जांच कर रहा है.इस दौरान सभी उपस्थित लोगों ने "टीबी हारेगा, देश जीतेगा" का सामूहिक नारा लगाकर जनजागरूकता का संदेश दिया.





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