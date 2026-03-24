नीमराणा में AC प्लांट में भीषण आग, दूर तक दिखी लपटें व धुआं
दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में घंटों तक लगी रही. आसपास के गांवों और औद्योगिक इकाइयों में दहशत.
Published : March 24, 2026 at 8:47 AM IST
कोटपूतली-बहरोड़ : जिले में नीमराणा के घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र में एसी बनाने वाले प्लांट में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे प्लांट को चपेट में ले लिया. आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार कई किमी दूर तक दिखा. इससे आसपास के गांवों और औद्योगिक इकाइयों में दहशत फैल गई. इधर, सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास क्षेत्र को खाली कराया. राहत की बात रही कि घटना देर रात होने के कारण प्लांट में श्रमिक नहीं थे.
शाहजहांपुर थाना अधिकारी प्रकिता ने बताया कि रात को घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र की Trans HCR एसी फैक्ट्री में आग की सूचना मिली. घीलोठ चौकी से स्टाफ भेजा. आग से फैक्ट्री की छत तक धधक रही थी. धमाके भी सुनाई दिए. आशंका है कि अंदर रखे गैस सिलेंडर, कंप्रेसर या केमिकल कंटेनर गर्मी के कारण फट गए होंगे. हालांकि आग के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
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कई जगह से पहुंची दमकल: घटना की सूचना मिलते ही नीमराणा, बहरोड़, घीलोठ और सोतानाला से दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया. दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. फैक्ट्री में एसी निर्माण से जुड़ा ज्वलनशील सामान, प्लास्टिक पार्ट्स, पैकिंग सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बड़ी मात्रा में मौजूद था, जिससे आग तेजी से फैली. फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया. प्राथमिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का माल और मशीनरी नष्ट हो गई.
जांच के आदेश: प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए. आग लगने के कारणों का पता लगाने के तकनीकी टीम बुलाई. शॉर्ट सर्किट, मशीनरी में खराबी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी जैसे सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. स्थानीय लोगों ने औद्योगिक क्षेत्र में आग की बड़ी घटनाओं पर चिंता जताई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत बताई.
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