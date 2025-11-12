ETV Bharat / state

सूर्यनगरी एक्सप्रेस के सेकंड AC कोच से यात्री का लाखों का माल चोरी, बंद थे सीसीटीवी, ट्रेन में सुरक्षा पर सवाल

रेलवे पुलिस थाना, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में चोरी की बड़ी वारदात हुई. करीब 20 लाख रुपए का माल चोरी हो गया, जिसमें नगदी के साथ सोने के जेवर, हीरे और मोबाइल शामिल है. जिस एसी कोच में चोरी हुई, उसमें सीसीटीवी बंद था. यह ट्रेन बुधवार सुबह जोधपुर पहुंची. जोधपुर जीआरपी के हेड कांस्टेबल परसराम ने बताया कि ट्रेन में चोरी की घटना पाली से लूणी के बीच हुई. मामला दर्ज कर लिया है. वहीं पीड़ित यात्री ने बताया कि नकदी, जेवर, मोबाइल आदि एक बैग में थे. यह बैग पाली स्टेशन तक उनके पास था. पाली से लूणी के बीच में चोरी हो गया. चोरी का पता लगने के बाद यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने के बारे में टीसी से पूछा तो जवाब मिला-ऐसा करने पर कार्रवाई होगी. यात्रियों का कहना है कि कोच में एक व्यक्ति बैठा था, जिसने पहले खुद को कोच अटेंडेंट बताया. बाद में यात्री बताया जबकि उसके पास जनरल टिकट था. ट्रेन में यात्री का लाखों का माल चोरी (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)