सूर्यनगरी एक्सप्रेस के सेकंड AC कोच से यात्री का लाखों का माल चोरी, बंद थे सीसीटीवी, ट्रेन में सुरक्षा पर सवाल
चोरी का पता लगने के बाद चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने के बारे में टीसी से पूछा तो जवाब मिला-ऐसा करने पर कार्रवाई होगी.
Published : November 12, 2025 at 2:10 PM IST
जोधपुर: बांद्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस के सेकंड एसी कोच में चोरी की बड़ी वारदात हुई. करीब 20 लाख रुपए का माल चोरी हो गया, जिसमें नगदी के साथ सोने के जेवर, हीरे और मोबाइल शामिल है. जिस एसी कोच में चोरी हुई, उसमें सीसीटीवी बंद था. यह ट्रेन बुधवार सुबह जोधपुर पहुंची.
जोधपुर जीआरपी के हेड कांस्टेबल परसराम ने बताया कि ट्रेन में चोरी की घटना पाली से लूणी के बीच हुई. मामला दर्ज कर लिया है. वहीं पीड़ित यात्री ने बताया कि नकदी, जेवर, मोबाइल आदि एक बैग में थे. यह बैग पाली स्टेशन तक उनके पास था. पाली से लूणी के बीच में चोरी हो गया. चोरी का पता लगने के बाद यात्रियों ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकने के बारे में टीसी से पूछा तो जवाब मिला-ऐसा करने पर कार्रवाई होगी. यात्रियों का कहना है कि कोच में एक व्यक्ति बैठा था, जिसने पहले खुद को कोच अटेंडेंट बताया. बाद में यात्री बताया जबकि उसके पास जनरल टिकट था.
पढ़ें:1.5 करोड़ की चोरी का खुलासा : नौकर ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम, 6 गिरफ्तार
शादी में आ रहे थे: मुंबई से जोधपुर शादी में आए यात्री नरेंद्र जैन ने बताया कि सेकंड एसी कोच में सीसीटीवी नहीं चल रहे थे. अनाधिकृत व्यक्ति अंदर बैठा था, जो बाद में उतर भी गया. आरपीएफ का कोई जवान कोच में नहीं था. अटेंटेड ने कहा कि गेट लॉक थे. ऐसे में आदमी बाहर कैसे चला गया. रेलवे कोच में सुरक्षा के दावे हवा हवाई है. कोच में कोई पुख्ता सुरक्षा नहीं थी. यात्री दीपा मेहता ने बताया कि जोधपुर पहुंचने पर ट्रेन की जांच की तो पता चला कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे. ऐसे में चोर का पता कैसे चलेगा.
12 तोला सोना, हीरे और नकदी: यात्री नरेंद्र जैन ने बताया कि बैग में सोने के 12 तोला आभूषण थे. इसके अलावा 1 लाख नगदी, आईफोन और कुछ हीरे के आभूषण थे. कुल मिलाकर करीब 20 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ. उन्होंने बताया कि पूरी घटना 15 मिनट में हो गई. बैग पार होने का पता चलते ही बाहर आया तो एक व्यक्ति जनरल टिकट के साथ वहां खड़ा था. पहले उसने बताया कि कोच का अटेंडेंट हूं. उसे जब टीसी के पास ले गया तो जनरल टिकट के साथ हूं. कोच में कोई जवान नहीं था.