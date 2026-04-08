मिर्जापुर: इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जल कर राख
मिर्जापुर में बढ़ते आग की घटनाओं से लोगों में दहशत है, जिसको देखते हुए प्रसाशन अलर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 8, 2026 at 3:43 PM IST
मिर्जापुर: जनपद में अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में बुधवार को भीषण आग लगने से लाखों के सामान जलकर राख हो गए. तेजी से उठ रहे धुएं की गुब्बार से रिहायशी इलाकों में हड़कंप मच गया. सुचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
जानकारी के मुताबिक, कटरा कोतवाली क्षेत्र के चौबेटोला के रिहायशी इलाके में वोल्टास इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में बुधवार को भीषण आग लग गई. जिसके बाद, आग की लपटें और धुएं का गुबार देख कर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी.
सुचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन रिहायशी इलाके होने के कारण घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, इस दौरान लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया.
आग के कारण आसपास में रहने वाले लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए और सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे. वही गोदाम के मालिक अरुण अग्रवाल से जब इस घटना के संबंध में जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है. उन्होंने कहा कि नुकसान का आकलन आग बुझने के बाद ही किया जा सकेगा, फिर भी लाखों से ज्यादा का सामान जल कर रख हुआ है.
कटरा कोतवाली प्रभारी बैधनाथ सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक के गोदाम में आग लगी थी, आग पर फायर ब्रिगेड टीम और पुलिस टीम की मदद से काबू पा लिया गया है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है.
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