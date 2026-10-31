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मथुरा के घीया मंडी में आग से लाखों का सामान जलकर राख

घीया मंडी मे आग से इलाके में हड़कंप.

घीया मंडी में आग से लाखों का सामान जलकर राख
घीया मंडी में आग से लाखों का सामान जलकर राख (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 31, 2026 at 5:29 PM IST

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मथुरा: घीया मंडी स्थित तीन मंजिला इमारत में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से बाजार में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेज होने के कारण सफलता नहीं मिली. घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हालांकि, तब तक लाखों का सामान जल चुका था.

एसपी सिटी राजीव कुमार के अनुसार, शनिवार सुबह करीब नौ बजे टीवी रिपेयरिंग के तीन मंजिला शोरूम में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. दुकान के साथ ही कई भी आग चपेट में आ गए. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि सफलता नहीं मिल सकी. सूचना पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानिय लोगों द्वारा आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.

घीया मंडी मे आग से इलाके में हड़कंप (VIDEO Credit: ETV Bharat)

आग बुझने के बाद राहत एवं बचाव कार्य किया गया. हादसे में दुकान और मकान में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है. हालांकि, प्रारंभिक तौर पर लाखों रुपये का नुकसान माना जा रहा है. एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया की भीषण आग के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई है. आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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मथुरा के घीया मंडी में आग

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