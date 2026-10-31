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मथुरा के घीया मंडी में आग से लाखों का सामान जलकर राख

घीया मंडी में आग से लाखों का सामान जलकर राख ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: घीया मंडी स्थित तीन मंजिला इमारत में शनिवार सुबह अचानक आग लगने से बाजार में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें तेज होने के कारण सफलता नहीं मिली. घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हालांकि, तब तक लाखों का सामान जल चुका था.

एसपी सिटी राजीव कुमार के अनुसार, शनिवार सुबह करीब नौ बजे टीवी रिपेयरिंग के तीन मंजिला शोरूम में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. दुकान के साथ ही कई भी आग चपेट में आ गए. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थी कि सफलता नहीं मिल सकी. सूचना पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. स्थानिय लोगों द्वारा आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है.