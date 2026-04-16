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वाराणसी के राजातालाब क्षेत्र में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

एसीपी राजातलाब अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, कचनार बाजार के गुप्ता कटरा में स्थित एक पांच मंजिला मकान में गुरुवार को भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जल कर राख हो गई, इमारत के निचले दो तल पर दुकानें और ऊपरी तीन तलों पर आवासीय कमरे बने हुए हैं, जहां करीब एक दर्जन परिवार रहते हैं, आग की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और सीढ़ियों के जरिए रेस्क्यू अभियान चला कर सभी को बाहर निकाला.

वाराणसी: राजातालाब थाना क्षेत्र के गुप्ता कटरा में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था.

इस दैरान आग की लपटें आसमान छुने लगीं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया, तभी मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने पीनी की बौछार कर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दो दुकानों में रखे लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो चुका था. गोदाम संचालक संदीप केसरी ने बताया कि उनके गोदाम में पेय पदार्थ ठंडा, पेप्सी, थम्सअप और स्प्राइट सहित अन्य सामान रखा था, जो पूरी तरह नष्ट हो गया. वहीं एक कपड़े की दुकान भी आग की चपेट में आकर खाक हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही गोमती जोन के एडीसीपी नृपेंद्र मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. मौके पर एसीपी राजातलाब अजय कुमार श्रीवास्तव सहित कई थानों की पुलिस मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रित किया, वहीं, स्थानीय विधायक प्रतिनिधि अदिति सिंह पटेल भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद में जुटीं, फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।



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