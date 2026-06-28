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देवघर में दो दुकानों में लगी भीषण आग, 20 लाख से अधिक के नुकसान की आशंका

देवघर में दो दुकानें जलकर राख ( Etv Bharat )

देवघर: जिले के कुंडा थाना क्षेत्र स्थित कुंडा मोड़ पर रविवार अहले सुबह भीषण आग लगने से दो दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने दुकान मालिकों और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी.

काफी मशक्कत के आग पर पाया गया काबू

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अग्निशमन विभाग की टीम करीब एक से डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची, तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और दूसरी दुकान को भी अपनी चपेट में ले चुकी थी. काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया.

जानकारी देते दुकानदार (Etv Bharat)

आग लगने से करीब 15 से 16 लाख रुपये का नुकसान

पहली दुकान 'उषा ट्रेड' के संचालक संजय कुमार ने बताया कि उनकी दुकान में हार्डवेयर और प्लाइवुड का सामान रखा था. प्लाइवुड होने के कारण आग तेजी से फैल गई और पूरा सामान जलकर राख हो गया. उनके अनुसार इस हादसे में करीब 15 से 16 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.