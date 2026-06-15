निंबाहेड़ा के टेंट हाउस गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान खाक
आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया. तीसरी मंजिल तक पहुंच गई.
Published : June 15, 2026 at 1:09 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा में सोमवार को टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई. इससे अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरे गोदाम को चपेट में ले लिया. दूर-दूर तक उठती लपटें और धुएं के काले बादलों से क्षेत्र में दहशत फैल गई. चित्तौड़गढ़ और निंबाहेड़ा से करीब एक दर्जन दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. टेंट मालिक नुकसान के आंकलन में जुटा है.
निंबाहेड़ा के कोतवाली थानाधिकारी रामसुमेर ने बताया कि नगर के कमधज नगर में आग की सूचना थी. मौके पर पहुंचे तो काबरा टेंट हाउस के तीन मंजिला गोदाम में आग लगी थी. तत्काल दमकल बुलाई. गोदाम में बड़ी मात्रा में टेंट, कपड़े, सजावटी सामग्री और अन्य ज्वलनशील सामान था. इसी वजह से आग तेजी से फैली. आग इतनी भीषण थी कि तीसरी मंजिल तक पहुंच गई. दमकलकर्मियों को काबू पाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का सामान जल गया.वास्तविक नुकसान का आंकलन आग बुझने के बाद होगा.
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युद्धस्तर पर चला राहत अभियान: इधर, आग की सूचना पर पुलिस के अलावा स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन विभाग तुरंत हरकत में आया. शुरू में 2 फायर ब्रिगेड और पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे. आग की भीषणता देख चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के अग्निशमन प्रभारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में 4 से 5 अतिरिक्त दमकल निंबाहेड़ा भेजे. दमकलकर्मियों ने युद्ध स्तर पर आग बुझाने का अभियान चलाया. कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा होने से पुलिस ने सुरक्षा घेरा बनाकर लोगों को सुरक्षित दूरी पर किया. राहत की बात है कि हादसे में जनहानि की सूचना नहीं है. मौके पर आग पर काबू पा लिया. जले कबाड़ से जरूर रह रह कर धुंआ निकल रहा था.
अग्नि सुरक्षा पर सवाल : आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन और पुलिस जांच में जुटी है. घटना ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और गोदामों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी. बताया गया कि इसी गोदाम के कुछ वर्ष पूर्व भी आग लगी थी. इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ.
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