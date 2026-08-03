बड़ी घटना टली: ऊपर कमरों में सो रहा था परिवार, नीचे बुटीक में लगी भीषण आग, लाखों का सामान राख
रुद्रपुर में बुटीक में आग लगने से लाखों का सामान जल गया. गनीमत रही कि दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 3, 2026 at 3:47 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के व्यस्त भगत सिंह चौक स्थित एक बुटीक में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.
फायर स्टेशन रुद्रपुर के अनुसार, 2 अगस्त की रात 11:46 बजे पीएफटी के माध्यम से सूचना मिली कि भगत सिंह चौक स्थित एक दुकान में आग लगी है. सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी महेश चंद के निर्देश पर दो फायर टेंडरों को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया. अग्निशमन अधिकारी स्वयं भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे.
घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि भगत सिंह चौक स्थित एक बुटीक में आग लगी है. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. आग तेजी से दुकान के बेसमेंट और अंदर रखे सामान तक फैल चुकी थी. फायर ब्रिगेड की टीम ने वाहन से पंपिंग कर दो हौज पाइपों की सहायता से आग बुझाने का अभियान शुरू किया. काफी देर तक लगातार पानी की बौछार करने के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया.
अग्निशमन अधिकारी महेश चंद ने बताया कि, सूचना मिलते ही विभाग की दो दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गई थीं. आग बेसमेंट में लगी होने के कारण धुआं काफी अधिक था, जिससे राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाई आई. इसके बावजूद फायर कर्मियों ने समय रहते आग को फैलने से रोक दिया, जिससे आसपास की अन्य दुकानों और इमारतों को सुरक्षित बचा लिया गया. उन्होंने बताया कि आग लगने के वास्तविक कारणों और कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
दुकान स्वामी संदीप डोगरा ने बताया कि घटना के समय वह अपने परिवार के साथ दुकान के ऊपर स्थित मकान में सो रहे थे. देर रात नीचे से धुआं उठने की सूचना मिलने पर उन्होंने बाहर आकर देखा तो दुकान में आग लगी हुई थी, इसके बाद पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगी प्रतीत हो रही है. दुकान में रखा कॉस्मेटिक, श्रृंगार सामग्री, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य सामान जल गया है.
दुकान स्वामी के अनुसार, आग से उन्हें भारी नुकसान हुआ है. क्षति का आकलन अभी किया जा रहा है. अग्निशमन विभाग और संबंधित अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं. समय पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया और आसपास की दुकानों तक आग फैलने से रोक ली गई.
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