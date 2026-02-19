ETV Bharat / state

शोरूम में भीषण आग, मालिक ने पत्नी और बच्चे समेत पहली मंजिल से कूद कर बचाई जान

बिजली सप्लाई के दौरान हाई वोल्टेज शॉर्ट सर्किट शोरूम में आग लग गई. इससे करोड़ों का सामान जल कर राख हो गया.

शोरूम से उठती आग की लपटें (Etv Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 19, 2026 at 12:08 PM IST

अजमेर: गंज थाना क्षेत्र में फायसागर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के शोरूम पर सुबह तड़के भीषण आग लग गई. पहली मंजिल पर रह रहे शो रूम मालिक भाइयों के एक भाई के परिवार ने पहली मंजिल से कूद कर अपनी जान बचाई. आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन शोरूम में रखा इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल का सारा सामान जलकर खाक हो गया. शोरूम मालिक के अनुसार करीब सवा करोड़ का नुकसान आग लगने से हुआ है. हाई वोल्टेज बिजली आने से तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई. आग लगने के बाद सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

शो रूम मालिक संजय पाराशर के छोटे भाई विवेक पाराशर ने बताया कि सुबह 4 बजे शो रूम से धुआं उठता दिखा. नीचे शो रूम में भीषण आग लग गई. तेज हवाओं के कारण आग पूरे शो रूम और पहली मंजिल तक पहुंच गई. आग से कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन शो रूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. शो रूम में एसी, कूलर, पंखे, मिक्सर, वाशिंग मशीन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा विभिन्न कंपनियों के मोबाइल और एक्सेसरीज जल गए.

दमकल विभाग के अधिकारी गौरव तंवर ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही उनकी टीमें मौके पर पहुंच गई. आग पर काबू पा लिया गया है. उन्होंने कहा कि शो रूम में आग कैसे लगी, यह कहा नहीं जा सकता, यह पुलिस जांच में स्पष्ट होगा, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि शो रूम में रखा सारा सामान आग से जल गया. मामले में गंज थाना पुलिस जांच कर रही है.

