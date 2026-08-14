ETV Bharat / state

कानपुर में बंद मकान से 10 लाख की चोरी; रेकी के बाद वारदात की आशंका

कानपुर: यूपी के कानपुर साउथ के गुजैनी थाना क्षेत्र के पिपौरी बिहारी पुरवा में बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया. घर से करीब 2.50 लाख रुपये नकद और 7 से 8 लाख रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर लिए. परिवार का बेटा करीब एक घंटे बाद घर लौटा तो मुख्य गेट का इंटरलॉक खुला मिला. अंदर जाकर देखा तो कमरों का सामान बिखरा पड़ा था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.



गुजैनी के पिपौरी बिहारी पुरवा के रहने वाले अनिरुद्ध सिंह मूलरूप से औरैया के अजीतमल के रहने वाले हैं. वह करीब 15 वर्षों से परिवार के साथ यहां रह रहे हैं. अनिरुद्ध जरीब चौकी स्थित एक कारखाने में सिलाई का काम करते हैं. उनकी पत्नी सरिता मेहरबान सिंह का पुरवा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने स्टेशनरी की दुकान चलाती हैं.

उनके बेटे नौकरी करते हैं, जबकि बेटी अंजलि ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही है. गुरुवार को सभी सदस्य अपने-अपने काम से बाहर गए हुए थे. दोपहर करीब डेढ़ बजे अंजलि घर के मुख्य गेट पर इंटरलॉक लगाकर निकली थी.

करीब एक घंटे बाद भाई जयकांत नाइट ड्यूटी से घर पहुंचा तो गेट खुला हुआ था. अंदर जाने पर घर का सामान अस्त-व्यस्त मिला. इसके बाद डॉयल-112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया.



अनिरुद्ध ने बताया कि चोर बक्सों और अन्य सामानों को खंगालकर करीब 2.50 लाख रुपये की नकदी और लाखों रुपये के जेवरात ले गए. घर में रखी नकदी का प्रयोग प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए होना था. अनिरुद्ध को आशंका है कि वारदात से पहले चोरों ने घर की रेकी की होगी.



गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की सूचना मिली. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.