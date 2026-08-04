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जुलाई में अगस्त की पैकेजिंग वाला सामान सील, खाद्य विभाग का एक्शन, जांच के बाद होगी कार्रवाई

खैरागढ़ के शॉपिंग मार्ट में जुलाई में अगस्त की पैकेजिंग वाला सामान बेचने का मामला सामने आया है.

August packaging found in July
जुलाई में अगस्त की पैकेजिंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 2:10 PM IST

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खैरागढ़ : खैरागढ़ में जुलाई माह में अगस्त माह की पैकेजिंग की खाद्य सामग्री बेचने का मामला सामने आया है.रिटेल स्टोर में जुलाई माह के दौरान पोहा बेचा जा रहा था, जिस पर अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट और बैच नंबर अंकित था. मामला सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 38 पैकेट पोहा सीज कर दिए हैं.

ग्राहक ने पकड़ी गलती
31 जुलाई को खरीदारी के लिए पहुंचे एक ग्राहक की नजर ॐ शांति कंपनी के पोहे के पैकेट पर छपी पैकेजिंग डेट पर पड़ी. पैकेट पर अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट दर्ज थी, जबकि उस समय जुलाई का महीना चल रहा था.भविष्य की तारीख देखकर ग्राहक हैरान रह गया. उसने तुरंत इसकी जानकारी मार्ट के कर्मचारियों को दी, लेकिन कथित तौर पर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई. इसके बाद ग्राहक ने कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसलिए उसने पूरे मामले की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन से की.

जुलाई में अगस्त की पैकेजिंग का सामान सील (Etv Bharat)



खाद्य अधिकारी ने सीज किए पैकेट

शिकायत मिलते ही अधिकारी सिद्धार्थ पांडे अपनी टीम के साथ शुभम के मार्ट पहुंचे. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित ब्रांड के सभी पैकेटों की जांच की. जांच में अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट वाले कुल 38 पैकेट मिले. विभाग ने सभी पैकेटों की बिक्री तत्काल रोकते हुए पंचनामा तैयार किया और उन्हें सीज कर दिया.अब इन पैकेट्स की विस्तृत जांच कराई जाएगी, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी.

खाद्य विभाग का कहना है कि यदि किसी खाद्य उत्पाद पर भविष्य की पैकेजिंग तिथि अंकित पाई जाती है, तो यह मिसब्रांडिंग की श्रेणी में आता है. यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है. जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर संबंधित कंपनी के खिलाफ आर्थिक दंड, उत्पाद पर कार्रवाई तथा एफएसएसएआई लाइसेंस के निलंबन या अन्य कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है- सिद्धार्थ पांडे, अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, खैरागढ़

खाद्य विभाग ने की अपील
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी खाद्य सामग्री को खरीदने से पहले उसकी पैकेजिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर अवश्य जांचें. यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो.

इस घटना ने उपभोक्ताओं के बीच भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर भविष्य की पैकेजिंग डेट वाला उत्पाद बाजार तक कैसे पहुंचा? क्या यह केवल प्रिंटिंग की गलती है या फिर निर्माण और पैकेजिंग प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही? इन सवालों के जवाब अब विभागीय जांच के बाद ही सामने आएंगे.


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AUGUST PACKAGING FOUND IN JULY

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