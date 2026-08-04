ETV Bharat / state

जुलाई में अगस्त की पैकेजिंग वाला सामान सील, खाद्य विभाग का एक्शन, जांच के बाद होगी कार्रवाई

खैरागढ़ : खैरागढ़ में जुलाई माह में अगस्त माह की पैकेजिंग की खाद्य सामग्री बेचने का मामला सामने आया है.रिटेल स्टोर में जुलाई माह के दौरान पोहा बेचा जा रहा था, जिस पर अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट और बैच नंबर अंकित था. मामला सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 38 पैकेट पोहा सीज कर दिए हैं.

ग्राहक ने पकड़ी गलती

31 जुलाई को खरीदारी के लिए पहुंचे एक ग्राहक की नजर ॐ शांति कंपनी के पोहे के पैकेट पर छपी पैकेजिंग डेट पर पड़ी. पैकेट पर अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट दर्ज थी, जबकि उस समय जुलाई का महीना चल रहा था.भविष्य की तारीख देखकर ग्राहक हैरान रह गया. उसने तुरंत इसकी जानकारी मार्ट के कर्मचारियों को दी, लेकिन कथित तौर पर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई. इसके बाद ग्राहक ने कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसलिए उसने पूरे मामले की शिकायत खाद्य एवं औषधि प्रशासन से की.

जुलाई में अगस्त की पैकेजिंग का सामान सील (Etv Bharat)





खाद्य अधिकारी ने सीज किए पैकेट

शिकायत मिलते ही अधिकारी सिद्धार्थ पांडे अपनी टीम के साथ शुभम के मार्ट पहुंचे. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित ब्रांड के सभी पैकेटों की जांच की. जांच में अगस्त 2026 की पैकेजिंग डेट वाले कुल 38 पैकेट मिले. विभाग ने सभी पैकेटों की बिक्री तत्काल रोकते हुए पंचनामा तैयार किया और उन्हें सीज कर दिया.अब इन पैकेट्स की विस्तृत जांच कराई जाएगी, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी.



