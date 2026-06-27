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पटना से गिरिडीह आ रही सीएनजी मालवाहक गाड़ी में लगी आग, वाहन से कूदकर चालक ने बचायी जान

गिरिडीह: पटना से गिरिडीह आ रही सीएनजी टाटा मैजिक में आग लगने की घटना घटी है. घटना गिरिडीह-महेशमुंडा मुख्य सड़क पर मुफस्सिल थाना इलाके के पांडेयडीह मोड़ की है. आग लगने से वाहन पूरी तरह से जलकर राख हो गया. हालांकि, आग लगते ही सूझबूझ का परिचय देते हुए चालक वाहन से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई. जबकि चालक का मोबाइल और नकद राशि वाहन में ही जलकर राख हो गया.

वाहन चालक मिथलेश कुमार ने बताया कि यह सीएनजी वाहन था. उनके अनुसार, अचानक सीएनजी सिलेंडर फटने से आग लग गई. उन्होंने बताया कि वह बिहार के पटना से एक मोबाइल टावर का ट्रांसफार्मर और अन्य सामान लेकर गिरिडीह आ रहा था. पांडेयडीह मोड़ के पास पहुंचते ही अचानक वाहन में आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वाहन से कूदना पड़ा.

मालवाहक गाड़ी में लगी आग (Etv Bharat)

चालक ने बताया कि वाहन के अंदर रखा उनका मोबाइल फोन, नकदी और अन्य जरूरी सामान भी निकालने का मौका नहीं मिला और सब कुछ आग में जलकर राख हो गया. अब उनके पास घर लौटने तक के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं. घटना से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. वहीं, प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण सीएनजी सिलेंडर फटना बताया जा रहा है. हालांकि, वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा.