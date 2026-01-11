ETV Bharat / state

पाकुड़ में ट्रेन डीरेल करने की साजिश, जांच में जुटी रेलवे पुलिस

पाकुड़: हावड़ा रेलवे डिवीजन में पड़ने वाले रामपुरहाट गुमानी रेलखंड पर अपराधियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है. असामाजिक तत्वों की साजिश के कारण कोटालपोखर तिलभीट्टा स्टेशन के बीच डाउन रूट पर लगभग आधा दर्जन कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हुआ है. अगर अपराधी अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो न केवल रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता बल्कि जानमाल की भी क्षति हो सकती थी.

घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी

मामले की तहकीकात में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के अधिकारी जुट गए हैं. वहीं घटना को लेकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर उज्जवल कुमार की लिखित शिकायत पर जीआरपी ने कांड संख्या 1/2026 दर्ज की है. मामले की जांच करने रामपुरहाट से आरपीएफ के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त एवं साहिबगंज से जीआरपी के डीएसपी प्रवीण कुमार झा, घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय आरपीएफ एवं जीआरपी के स्थानीय अधिकारी भी जांच में शामिल हुए.