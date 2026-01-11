ETV Bharat / state

पाकुड़ में ट्रेन डीरेल करने की साजिश, जांच में जुटी रेलवे पुलिस

पाकुड़ के रामपुरहाट गुमानी रेलखंड में ट्रेन डीरेल करने की साजिश का पता चला है. मामले की रेल पुलिस बारीकी से जांच कर रही है.

Railway officials reach accident site
घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे अधिकारी (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 11, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: हावड़ा रेलवे डिवीजन में पड़ने वाले रामपुरहाट गुमानी रेलखंड पर अपराधियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है. असामाजिक तत्वों की साजिश के कारण कोटालपोखर तिलभीट्टा स्टेशन के बीच डाउन रूट पर लगभग आधा दर्जन कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हुआ है. अगर अपराधी अपनी साजिश में कामयाब हो जाते तो न केवल रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता बल्कि जानमाल की भी क्षति हो सकती थी.

घटनास्थल पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी

मामले की तहकीकात में रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के अधिकारी जुट गए हैं. वहीं घटना को लेकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर उज्जवल कुमार की लिखित शिकायत पर जीआरपी ने कांड संख्या 1/2026 दर्ज की है. मामले की जांच करने रामपुरहाट से आरपीएफ के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त एवं साहिबगंज से जीआरपी के डीएसपी प्रवीण कुमार झा, घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय आरपीएफ एवं जीआरपी के स्थानीय अधिकारी भी जांच में शामिल हुए.

रेलवे अधिकारी उज्जवल कुमार की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. जानकारी के मुताबिक, शनिवार रात लगभग 10.30 बजे एक मालगाड़ी गुजर रही थी और उसका इंजन रेल पटरी के बीच में रखे लोहे के टुकड़े से टकरा गया, जिसके कारण आधा दर्जन कंक्रीट स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए. मालगाड़ी के ड्राइवर ने तिलभीट्टा स्टेशन के स्टेशन मैनेजर को कोटालपोखर और तीलभीट्टा के बीच लोहे के टुकड़े रखने की वजह से घटना होने की जानकारी दी. स्टेशन प्रबंधक की ओर से मामले को लेकर जीआरपी, आरपीएफ समेत रेलवे के आला अधिकारियों को घटना से अवगत कराया है: प्रीतम कुमार, इंजार्च, जीआरपी

रेलवे को हो सकता था भारी नुकसान

इधर, रविवार को आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और घंटों मुआयना किया. एक रेलवे अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गनिमत रही कि मालगाड़ी डीरेल नहीं हुई नहीं तो रेलवे को भारी नुकसान हो सकता था. रेल अधिकारी ने बताया कि यदि यात्री ट्रेनों के परिचालन के दौरान यह हादसा होता तो जान और माल दोनों का नुकसान हो सकता था.

