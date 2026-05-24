ETV Bharat / state

चलती मालगाड़ी के कोयले से उठने लगा धुआं, मचा हड़कंप, धौलपुर स्टेशन पर सुलगते डिब्बे को दमकल ने बुझाया

हादसे के दौरान दिल्ली-झांसी रूट पर रेल संचालन पूरी तरह सामान्य रहा और अन्य ट्रेनों के आवागमन पर कोई असर नहीं पड़ा.

​धौलपुर में बड़ा हादसा टला
​धौलपुर में बड़ा हादसा टला (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 10:22 AM IST

|

Updated : May 24, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर : झांसी से दिल्ली की ओर जा रही कोयले से भरी एक मालगाड़ी में अचानक आग लगने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. चलती ट्रेन के एक डिब्बे (वैगन) से अचानक तेज धुआं निकलता देख ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने सूझबूझ दिखाई. उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल और धौलपुर के स्टेशन मास्टर को दी. सूचना मिलते ही मालगाड़ी को एहतियातन धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकवाया गया, जहां अग्निशमन दल की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए.

कोतवाली थाना में तैनात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा कोयले में सुलग रही आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा रेलवे ट्रैक पर यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित डिब्बे में सुलग रही आग को पूरी तरह बुझाने के बाद तकनीकी जांच की जाएगी. सभी सुरक्षा मानकों की पुष्टि होने के बाद ही मालगाड़ी को उसके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा.

इसे भी पढ़ें: ​त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित, जलकर खाक हुआ थर्ड एसी व SLR कोच

मालगाड़ी के कोयले वाले डिब्बे में लगी आग (वीडियो ईटीवी भारत धौलपुर)

घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. ​घटना की गंभीरता को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने एहतियातन मालगाड़ी को धौलपुर रेलवे स्टेशन पर ही रुकवा लिया. स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही स्थानीय कोतवाली थाना पुलिस और दमकल विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने तुरंत प्रभावित डिब्बे में सुलग रहे कोयले पर पानी की बौछारें डालनी शुरू कर दीं. रेलवे के तकनीकी कर्मचारी भी मौके पर मुस्तैद रहे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी.

धौलपुर स्टेशन पर रोकी गई कोयले से भरी मालगाड़ी
धौलपुर स्टेशन पर रोकी गई कोयले से भरी मालगाड़ी (फोटो ईटीवी भारत धौलपुर)

​भीषण गर्मी बनी आग की वजह : रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ तापमान के कारण कोयले के अंदरूनी हिस्से में 'स्पॉन्टेनियस हीटिंग' (खुद ब खुद सुलगना) की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. कोयले में अंदर ही अंदर गर्मी बढ़ने से अक्सर धुआं निकलने या आग लगने जैसी घटनाएं सामने आती हैं. प्राथमिक जांच में इस हादसे की वजह भी अत्यधिक तापमान को ही माना जा रहा है. गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि या अन्य नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक पर रेल संचालन भी सामान्य रूप से जारी रहा और अन्य ट्रेनों के आवागमन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा.

Last Updated : May 24, 2026 at 10:38 AM IST

TAGGED:

धौलपुर रेलवे स्टेशन
मालगाड़ी में आग
SPONTANEOUS HEATING IN COAL
DHOLPUR RAILWAY STATION
GOODS TRAIN CATCHES FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.