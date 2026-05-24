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चलती मालगाड़ी के कोयले से उठने लगा धुआं, मचा हड़कंप, धौलपुर स्टेशन पर सुलगते डिब्बे को दमकल ने बुझाया

​धौलपुर में बड़ा हादसा टला ( फोटो ईटीवी भारत धौलपुर )

धौलपुर : झांसी से दिल्ली की ओर जा रही कोयले से भरी एक मालगाड़ी में अचानक आग लगने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया. चलती ट्रेन के एक डिब्बे (वैगन) से अचानक तेज धुआं निकलता देख ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने सूझबूझ दिखाई. उसने बिना वक्त गंवाए तुरंत इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल और धौलपुर के स्टेशन मास्टर को दी. सूचना मिलते ही मालगाड़ी को एहतियातन धौलपुर रेलवे स्टेशन पर रुकवाया गया, जहां अग्निशमन दल की मदद से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए. कोतवाली थाना में तैनात हेड कांस्टेबल सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा कोयले में सुलग रही आग को बुझाने का कार्य किया जा रहा है. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है तथा रेलवे ट्रैक पर यातायात सुचारू रूप से संचालित हो रहा है. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित डिब्बे में सुलग रही आग को पूरी तरह बुझाने के बाद तकनीकी जांच की जाएगी. सभी सुरक्षा मानकों की पुष्टि होने के बाद ही मालगाड़ी को उसके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा. इसे भी पढ़ें: ​त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, सभी यात्री सुरक्षित, जलकर खाक हुआ थर्ड एसी व SLR कोच