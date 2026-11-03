ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर मालगाड़ी बेपटरी, राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों की रफ्तार पर दिवाली से पहले ब्रेक

दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर मालगाड़ी हुई बेपटरी ( Etv Bharat )

रतलाम : दिल्ली-मुंबई रेल रूट पर मालगाड़ी बेपटरी होने से दिवाली पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. सोमवार रात रतलाम रेलमंडल के मंगल महूड़ी-जैकोट स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से उतर गया. 58 डिब्बे की लॉन्ग गुड्स ट्रेन के पटरी से उतर जाने की घटना के बाद दिल्ली मुंबई रेलमार्ग की डाउन लाइन ठप्प हो गई. इसके बाद इस व्यस्ततम रेल मार्ग पर अपलाइन से ट्रेनों को गुजारा गया है.

एक महीने के अंदर चार रेल हादसे रात करीब 8:00 बजे रतलाम और गोधरा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रवाना की गई और देर रात दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी के डिब्बे को अलग कर प्रभावित हुई डाउन लाइन को शुरू किया गया है. इस दौरान दाहोद रतलाम मेमू ट्रेन को निरस्त किया गया और पश्चिम एक्सप्रेस लेट रवाना हुई है. वहीं, राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य सुपरफास्ट एक्सप्रेस की रफ्तार भी इस रेल रूट पर प्रभावित हुई है. बीते एक महीने में रतलाम रेल मंडल के अंदर यह चौथा रेल हादसा है जहां रेलवे का दुर्घटना अलर्ट हुटर बजा है.