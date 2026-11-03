दिल्ली-मुंबई रेल ट्रैक पर मालगाड़ी बेपटरी, राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों की रफ्तार पर दिवाली से पहले ब्रेक
रतलाम मंडल के दिल्ली-मुंबई रेल रूट पर एक महीने में चौथी घटना, इस रूट से गुजरती हैं कई सुपरफास्ट ट्रेनें. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:42 AM IST
रतलाम : दिल्ली-मुंबई रेल रूट पर मालगाड़ी बेपटरी होने से दिवाली पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. सोमवार रात रतलाम रेलमंडल के मंगल महूड़ी-जैकोट स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का एक वैगन पटरी से उतर गया. 58 डिब्बे की लॉन्ग गुड्स ट्रेन के पटरी से उतर जाने की घटना के बाद दिल्ली मुंबई रेलमार्ग की डाउन लाइन ठप्प हो गई. इसके बाद इस व्यस्ततम रेल मार्ग पर अपलाइन से ट्रेनों को गुजारा गया है.
एक महीने के अंदर चार रेल हादसे
रात करीब 8:00 बजे रतलाम और गोधरा से एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन रवाना की गई और देर रात दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी के डिब्बे को अलग कर प्रभावित हुई डाउन लाइन को शुरू किया गया है. इस दौरान दाहोद रतलाम मेमू ट्रेन को निरस्त किया गया और पश्चिम एक्सप्रेस लेट रवाना हुई है. वहीं, राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य सुपरफास्ट एक्सप्रेस की रफ्तार भी इस रेल रूट पर प्रभावित हुई है. बीते एक महीने में रतलाम रेल मंडल के अंदर यह चौथा रेल हादसा है जहां रेलवे का दुर्घटना अलर्ट हुटर बजा है.
रतलाम-गोधरा सेक्शन में मंगल महूड़ी और जैकोट रेलवे स्टेशनों के बीच सोमवार रात करीब 7:30 बजे मालगाड़ी का तीसरे नंबर का डिब्बा में बेपटरी हो गया. वैगन को जोड़ने वाला कपलर भी ट्रैक पर गिर गया, जिसकी वजह से रेल यातायात तो प्रभावित हुआ.
रात 12.30 बजे तक शुरू हो पाई डाउन लाइन
रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, '' कंट्रोल रूम पर मालगाड़ी के गार्ड और पायलट ने डिब्बा पटरी से उतर जाने की सूचना दी. इसके बाद रतलाम रेलवे स्टेशन से एक्सीडेंट रिलीफ टीम और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित हुई डाउन लाइन के यातायात को अपलाइन से शुरू करवाया और पटरी से उतरे वैगन को मालगाड़ी से अलग कर डाउन लाइन को क्लियर किया है. रात करीब 12:30 बजे तक दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर डॉउन और अप दोनों लाइन का यातायात शुरू कर दिया गया था. इस दौरान दाहोद से रतलाम आने वाली मेमू ट्रेन को निरस्त किया गया था और पश्चिम एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से लेट रवाना हुई है.''
यह भी पढ़ें-
- रतलाम में ट्रेन और कार की जोरदार टक्कर, रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी के बीच फंसी कार के उड़े परखच्चे
- दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर लपटों से हडकंप, पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग
- सेव, सोना और साड़ी के बाद सोलर हब बनेगा रतलाम, 11,950 करोड़ से बदलेगी तस्वीर
इसी रूट पर पेट्रोल वैगन ने पकड़ी थी आग
दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कुछ दिन पूर्व इसी रेलखंड में पेट्रोल से भरी मालगाड़ी के एक वैगन में आग की लपटे उठ गई थी. गनीमत रही थी कि पेट्रोल से भरी मालगाड़ी में आग भड़की नहीं अन्यथा बड़ा हादसा भी हो सकता था. वही एक बार फिर रतलाम रेल मंडल के इसी सेक्शन में मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई है. खास बात यह है कि रात के समय दिल्ली-मुंबई रूट से राजधानी एक्सप्रेस सहित कई महत्वपूर्ण सुपरफास्ट ट्रेन गुजरती हैं.