दर्रीटोला में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, टाइगर हिल्स रेलखंड में हादसा, तीन लाइन प्रभावित होने से ट्रैक बाधित

दर्रीटोला में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए हैं.हादसे के कारण दर्रीटोला टाइगर हिल्स रेलखंड पर यातायात बाधित हुआ है.

three lines affected
दर्रीटोला में मालगाड़ी पटरी से उतरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 6:48 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले में बड़ा रेल हादसा हुआ है. दर्रीटोला क्षेत्र में मालगाड़ी के दो डिब्बे डिरेल हो गए. मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने के कारण रेल यातायात प्रभावित हो गया है.बताया जा रहा है मालगाड़ी टाइगर हिल्स की ओर कोल लेने के लिए जा रही थी. तभी ये हादसा नागपुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ. दुर्घटना के बाद इस मार्ग की तीनों लाइनें बाधित हो गईं, जिससे कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है. चौथी रेल लाइन से ट्रेनों की आवाजाही कराई जा रही है. हादसे के बाद रेलवे प्रशासन ने तत्काल राहत और मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है.


सामान्य गति से चल रही थी ट्रेन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना दोपहर करीब 12 बजे दर्रीटोला रेलवे स्टेशन के नजदीक हुई. चिरमिरी से टाइगर हिल की ओर कोयला लेने जा रही मालगाड़ी क्रमांक एसजीएनई 125 अचानक पटरी से उतर गई. हादसा किमी 952/17 से 952/19 के बीच लाइन नंबर 4 पर हुआ, जहां मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए.डिब्बों के पलटते ही तेज आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के ग्रामीण और रेलकर्मी मौके की ओर दौड़ पड़े.हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग टीम, आरपीएफ और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

rail traffic disrupted
दर्रीटोला टाइगर हिल्स रेलखंड प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ट्रैक को दुरुस्त करने का काम शुरु

रेलवे ट्रैक पर गिरे डिब्बों को हटाने और क्षतिग्रस्त पटरियों की मरम्मत का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया.भारी क्रेन और तकनीकी उपकरणों की मदद से डिब्बों को सीधा करने और हटाने की प्रक्रिया जारी है. अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक को सुरक्षित घोषित करने के बाद ही रेल यातायात सामान्य रूप से शुरू किया जाएगा.

दर्रीटोला में मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


ट्रेनें हो सकती हैं प्रभावित

रेलवे के अनुसार इस रेलखंड पर कोयला और अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई नियमित रूप से होती है, इसलिए इस मार्ग के बाधित होने से रेल परिचालन में बाधित हुई है. दुर्घटना के कारण कई मालगाड़ियों को रास्ते में रोका गया है.यात्रियों को असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे कंट्रोल रूम से लगातार जानकारी जा रही है.

डिरेल होने के कारणों की जांच कर रही टीम
प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी या ट्रैक में आई किसी समस्या की आशंका जताई जा रही है.हालांकि रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा. इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच टीम गठित किए जाने की संभावना है, जो ट्रैक की स्थिति, सिग्नल प्रणाली और डिब्बों की तकनीकी हालत की जांच करेगी.

घटना स्थल पर बनाया गया सुरक्षा घेरा

स्थानीय प्रशासन ने भी एहतियात के तौर पर दुर्घटनास्थल के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया है, ताकि अनावश्यक भीड़ न जुटे और राहत कार्य में किसी तरह की बाधा न आए. पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं. आसपास के ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि वे ट्रैक के नजदीक न जाएं और सुरक्षा नियमों का पालन करें.


हादसे में जनहानि नहीं

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकता ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त कर यातायात बहाल करने की है. इंजीनियरों की टीम लगातार पटरियों की जांच कर रही है. क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदलने और संतुलन परीक्षण के बाद ही ट्रेनों को हरी झंडी दी जाएगी. अनुमान है कि मरम्मत कार्य पूरा होने में कुछ समय लग सकता है, हालांकि सटीक समयसीमा स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही बताई जाएगी.फिलहाल राहत की बात यह है कि हादसे में किसी व्यक्ति के घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है.

DARRITOLA TIGER HILLS RAILWAY
RAIL TRAFFIC DISRUPTED
रेल हादसा
मालगाड़ी के डिब्बे
GOODS TRAIN DERAILS

संपादक की पसंद

